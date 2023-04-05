10 معلومات عن كحك العيد في منافذ التموين.. محشو ملبن وعجوة وعين جمل

شهدت منافذ وزارة التموين التابعة لشركة مخابز ومطاحن شمال القاهرة الكبرى، ضخ الكحك والبسكويت لعيد الفطر 2023 بأسعار مخفضة، عن محلات الحلويات، بقيمة بلغت أكثر من 50 جنيها في سعر الكيلو جرام.

معلومات عن كحك العيد في منافذ التموين

وتقدم «الوطن» في السطور التالية، أبرز المعلومات عن الكحك والبسكويت المطروح في منافذ التموين بأسعار مخفضة للمواطنين، وفقا لتصريحات الدكتور أحمد عيسوي رئيس شركة مطاحن شمال القاهرة الكبرى، وهي كالتالي:

1- الكحك والغريبة والبيتي فور مصنوع من السمنة البلدي الخالصة.

2- أسعار الكحك والبسكويت، بالتكلفة دون هامش ربح، تيسيرا على المواطنين.

3- عدد المنافذ التابعة لوزارة التموين المطروح فيها كحك العيد 2023 بأسعار مخفضة، نحو 20 منفذا وعنواينها كالتالي:

4- كيلو كحك سادة 120 جنيها.

5- كيلو كحك ملبن أو عجوة 120 جنيها.

6- كيلو كحك عين جمل 150 جنيها.

7- كيلو بيتي فور 160 جنيها.

8- كيلو غريبة سادة 130 جنيها، أما كيلو غريبة باللوز 150 جنيها.

9- كيلو بسكويت لوكس 120 جنيها، وكيلو بسكويت عادي 100 جنيه.

10- يوجد علب مشكلة وأسعارها كالتي:

- علبة مشكله 1 كيلو كحك سادة وبسكويت 120 جنيها.

- علبة مشكله 2 كيلو كحك وبسكويت بيتي فور 250 جنيها.

- علبة مشكله 2.5 كيلو كحك وبسكويت بيتي فور غريبة 300 جنيه.

- علبة مشكله 3 كيلو كحك بسكويت بيتيفور غريبة 350 جنيها.