«التموين» تطرح كعك العيد بسعر التكلفة في منافذها.. «مصنوع بالسمن البلدي»

قال الدكتور أحمد العيسوي، رئيس شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة التابعة لوزارة التموين، إنّ منافذ الشركة بدأت طرح كعك العيد بسعر مخفض للمواطنين بتخفيضات بلغت أكثر من 50 جنيها في سعر الكيلو مقارنة بأسعار محلات الحلويات والمخابز.

أسعار كحك العيد

وأضاف العيسوي لـ«الوطن»، أنّ أسعار كحك العيد المطروح في المنافذ مخفضة عن المحلات الخاصة، فضلا عن أنّه مصنوع من السمن البلدي الخالص، مع استخدام أحدث الماكينات هذا العام خلال التصنيع، للوصول إلى منتج ذات جودة عالية للمواطن.

كحك العيد

ولفت إلى أنّه يمكن للمواطنين شراء كميات كعك العيد أو المعلبات اللازمة لهم من المنافذ، وسعر كيلو الكعك 120 جنيها بتخفيض يزيد عن 50 جنيها في سعر الكيلو الذي تخطي 170 جنيها في محلات الحلويات الخاصة.

وجاءت قائمة أسعار كحك العيد المطروحة حاليا في منافذ التموين، كما يلي.

- كيلو كعك سادة 120 جنيها.

- كيلو كعك ملبن أو عجوة 120 جنيها.

- كيلو كعك عين جمل 150 جنيها.

- كيلو بيتي فور 160 جنيها.

- كيلو غريبة سادة 130 جنيها.

- كيلو غريبة باللوز 150 جنيها.

- كيلو بسكويت لوكس 120 جنيها.

- كيلو بسكويت عادي 100 جنيه.

- كيلو قراقيش 100 جنيه.

- علبة مشكله 1 كيلو كعك سادة وبسكويت 120 جنيها.

- علبة مشكله 2 كيلو كعك وبسكويت بيتي فور 250 جنيها.

- علبة مشكله 2.5 كيلو كعك وبسكويت بيتي فور غريبة 300 جنيه.

- علبة مشكله 3 كيلو كعك بسكويت بيتيفور غريبة 350 جنيها.