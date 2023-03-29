طرح كعك عيد الفطر في منافذ وزارة التموين خلال أسبوع.. أسعار مخفضة

بدأت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح معلبات كعك عيد الفطر والبسكويت والبيتي فور، في المنافذ التابعة للشركة والمنتشرة على مستوى المحافظات، فيما تستعد الشركة لطرح معلبات الكعك في فروع المجمعات الاستهلاكية خلال الأسبوع الجاري.

أسعار كعك العيد 2023

وقال الدكتور أحمد العيسوي، الرئيس التنفيذي لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة التابعة لوزارة التموين، إن العمل يُجرى على قدم وساق بمخابز الشركة من أجل إنتاج منتج ذات جودة عالية، مشيرا إلى تحديث بعض الماكينات الخاصة بالبسكويت والكعك، وتوفير أفضل الخامات المساعدة والأساسية من السمن البلدي الخالص ومواد التعبئة والتغليف، موضحا أن سعر كيلو كعك العيد 2023 يبدأ من 120 جنيها.

وأكد «العيسوي»، أنه في إنتاجية هذا الموسم رمضان 2023 تم مراعاة فيها تغطية كل التعاقدات، وتلببية كل الاحتياجات لمنافذ البيع بأسعاروجودة تنافسية.

طرح الكعك في منافذ التموين

ومن المقرر أن تطرح شركتا وزارة التموين المختصة بإنتاج كعك العيد، وهما شركة مخابز القاهرة الكبرى وشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، خلال الأسبوع المقبل، معلبات كعك العيد، والتي يبدأ سعرها من 120 جنيها لكيلو الكعك.