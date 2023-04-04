بنك ناصر يطرح شهادة ادخارية جديدة باسم «حياة كريمة»

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، إطلاق شهادة جديدة باسم «حياة كريمة»، بالتنسيق بين بنك ناصر وبين مؤسسة حياة كريمة، وذلك خلال توقيع بروتوكول بين بنك ناصر ومؤسسة حياة كريمة تحت مسمى «الاستثمار في الخير».

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، في مؤتمر منعقد حاليًا، أنّ بنك ناصر هو البنك الاجتماعي الوحيد الموجود في مصر، هدفه استثماري واجتماعي، لافتا إلى أنّ هناك استثمار في الخير من خلال المشروعات المختلفة، إلى جانب المنتجات البنكية والمصرفية، ومشروع مستورة الذى يعد أول مشروع إقراض متناهي الصغر.

ولفتت وزارة التضامن، إلى أنّ مؤسسة حياة كريمة لديها شق استراتيجي وقواعد بيانات قوية، ووجهتنا مصلحة الوطن وتحقيق أثر يذكر في حياة الناس، موضحة أنّ الشهادة من خلالها يوجه عائدها للاستثمار في البشر بناء على توجيهات رئاسية ببناء الإنسان.