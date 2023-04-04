الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لمشروعات «حياة كريمة» في قنا مايو المقبل

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ كل مشروعات المرحلة الأولي من مبادرة «حياة كريمة» نهاية شهر مايو المقبل.

جاء ذلك خلال الإجتماع الدوري لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية، وتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة للمشروعات المتأخرة، وفق التوقيتات الزمنية المحددة.

القطاعات الحكومية والخدمات

واستعرض محافظ قنا، خلال الإجتماع نسب الإنجاز بكل قطاع خدمي على حدة ومنها قطاعات الكهرباء، والصرف الصحي، ومياه الشرب، والصحة، والمجمعات الخدمية والزراعية، والغاز، والاتصالات، والطرق، وتبطين الترع، والحماية المدنية، والوحدات الاجتماعية، فضلا عن بحث أهم التحديات، واقتراح حلول تنفيذية لها، بالاضافه إلى متابعة الموقف النهائي لإستلام عدد من المشروعات المنتهية بعدد من القطاعات الخدمية، والتأكيد علي إتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة تشغيل المنشآت التي يتم استلامه، من أجل الاستفادة منها في تقديم خدمة المواطنين بالقرى المستهدفة.

توفير الأراضي لمشروعات «حياة كريمة»

كما ناقش محافظ قنا موقف توفير أراضي المشروعات الخدمية المزمع تنفيذها خلال المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة» بمركزيّ قنا ونجع حمادي، مشيرا إلى أن عدد الأراضي التي تم توفيرها بشكل نهائي حتي الآن وصل إلي 235 قطعة أرض من إجمالي 237قطعة مطلوبة بنسبة 99%.

ووجه المحافظ بالبدء في إجراءات تخصيص الأراضي التي تم توفيرها لصالح الجهات المستفيدة، لتكون جاهزة تمام لبدء الأعمال الإنشائية للمشروعات فور انطلاق المرحلة الثانية، ومن ثم الإنتهاء من تنفيذ تلك المشروعات في وقت قصير، وذلك للوصول لأقصى درجات النفع العام للمواطنين بكلا المركزين.