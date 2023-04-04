استخراج جواز سفر مصري 2023 لأول مرة.. الخطوات والرسوم

يسعى المواطنون الراغبون في السفر خارج جمهورية مصر العربية إلى استخراج جواز سفر مصري 2023 لأول مرة، حتى يتمكنوا من السفر؛ لأن «الباسبور» يعتبر الوثيقة الرسمية الأهم والأبرز للسفر خارج مصر.

وتوضح «الوطن» في هذا التقرير، كل ما يريد المواطنون معرفته حول استخراج جواز سفر مصري 2023 لأول مرة سواء الخطوات أو الرسوم أو الأوراق المطلوبة:

رسوم استخراج جواز سفر مصري 2023 لأول مرة

الجريدة الرسمية في 6 مارس الماضي، كشفت عن قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتعديل رسوم استخراج جواز السفر سواء كان لأول مرة أو بدل فاقد أو تالف.

وكشفت الجريدة الرسمية أنه بدأ تطبيق قرار تعديل رسوم جواز السفر 2023 منذ يوم الثلاثاء 6 مارس، وتتمثل الرسوم في التالي:

- أولاً رسوم استخراج جواز السفر لأول مرة هي مبلغ 505 جنيهات، تضاف إلى تكلفة إصداره أو طباعته، أو العلامات التأمينية.

- ثانياً رسوم استخراج جواز السفر سواء كان بدل فاقد أو تالف لن تتجاوز الـ 755 جنيهًا.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر لأول مرة 2023

وعلى من يرغب في استخراج جواز سفر 2023 لأول أن يقوم بإحضار وتجهيز بعض الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة أولاً قبل البدء في خطوات استخراجه، وتستعرض «الوطن» قائمة الأوراق المطلوبة من المواطنين الراغبين في السفر خارج مصر:

1 - يجب إحضار بطاقة الرقم القومي للشخص الراغب في استخراج جواز السفر، شرط أن تكون تلك البطاقة سارية وليست منتهية، وفي حال إذا كانت بطاقة الرقم القومي منتهية يجب تجديدها أولاً قبل الذهاب لاستخراج جواز السفر.

2 - بالنسبة للراغبين في استخراج جواز السفر من الذكور يجب إحضار مستند التجنيد، حيث إنه يُعد شرطا أساسيا في الأوراق.

3 - أما للأطفال الأقل من 15 عامًا يجب إحضار شهادات ميلاد مميكنة لهم.

4 - في حال ما إذا كان المؤهل الدراسي غير مثبت داخل الرقم القومي للفرد، يجب في هذه الحالة إحضاره.

5 - إحضار 3 صور مقاس 4x6 وذلك بخلفية بيضاء اللون، على أن تكون الصورة حديثة التصوير وملونة.

6 - دفع كافة الرسوم المقررة لـ استخراج جواز السفر لأول مرة، والتي حددتها وزارة الداخلية.

خطوات استخراج جواز سفر مصري 2023 لأول مرة

بعد تجهيز كافة الأوراق والمستندات المطلوبة لـ استخراج جواز سفر مصري 2023 لأول مرة، يجب اتباع بعض الخطوات التالية والتي حددتها وزارة الداخلية لكافة المواطنين الراغبين في السفر خارج مصر، وهي كالتالي:

1 - الذهاب في البداية إلى قسم الجوازات وهو المحدد وفقاً لمحل إقامة مقدم الطلب والراغب في السفر.

2 - يجب كتابة كافة البيانات المطلوبة عن طريق خط مقدم الطلب مع سحب نموذج «29 جوازات».

3 - تقديم كافة الأوراق المطلوبة، وذلك إلى الموظف المختص على أن تكون مطابقة للمستندات والصور.

4 - دفع رسوم استخراج جواز السفر إلى الموظف المختص بعد تحديد التكلفة.

5 - الانتظار حتى استلام الإيصال حتى يتمكن مقدم الطلب من خلاله استلام جواز السفر.

خطوات استخراج جواز سفر مصري أون لاين

وفي حالة استخراج جواز سفر مصري لأول مرة من خلال الإنترنت «أون لاين» يجب اتباع الخطوات التالية:

1- أولاً يجب الدخول إلى الموقع الخاص بالإدارة العامة للجوازات على شبكة الإنترنت، والذي يتبع وزارة الداخلية.

2 - إنشاء حساب جديد مع كلمة سر جديدة على الموقع حتى يتمكنوا من استكمال باقي الخطوات.

3 - كتابة كافة البيانات المطلوبة من أجل استخراج جواز سفر لأول مرة أو لتجديده.

4 - الخطوة التالية هي تسجيل كل من الرقم القومي، مع إدخال صورة بطاقة الرقم القومي عبر الموقع الخاص بالإدارة العامة للجوازات.

5 - إدخال صورة شخصية بمقاس 4×6 وهي خاصة بالشخص طالب الخدمة، بنفس الشروط المعلنة سابقاً.

6 - تقديم كافة البيانات والمستندات الأخرى وفقا للمطلوب على الموقع الإلكتروني، وهي المؤهل الدارسي، وموقف التجنيد للذكور، وصورة وثيقة الزواج للزوجة فقط.

7 - أخيرا دفع الرسوم المطلوبة بالكامل إلكترونيًا من خلال الموقع الخاص بالجوزات.

8 - التعرف على موعد استلام جواز السفر.