شروط وخطوات استخراج جواز سفر بدلا من «ممتلئ الصفحات»

عندما يمتلئ جواز السفر بسبب كثرة السفريات والتأشيرات، يجب على حاملي جوازات السفر تلك التوجه إلى مصلحة الجوازات لاستخراج وثيقة جديدة، خاصة أن جواز السفر يحتوي على 52 صفحة، ويكون الجواز المميكن ذات لون أخضر فاتح مائل إلى الأزرق بنفس التصميم الخارجي للغلاف القديم ولكن بحجم أصغر.

خطوات استخراج جواز سفر ممتلئ الصفحات

- التقدم إلى قسم الجوازات التابع له حسب الاختصاص المكاني.

- سحب نموذج 29 جوازات واستيفاء البيانات بمعرفة صاحب الشأن.

- التقدم إلى الباحث لفحص المستندات ومطابقة الصور بالاحوال ودفع الرسوم.

- استلام الإيصال.

- استلام الجواز.

- فحص ومطابقة أصول المستندات وصورها واستلام الإيصال.

شروط استخراج جواز سفر بدل ممتلئ الصفحات

- أن يكون المواطن مصريًا.

- كل من يحمل جواز سفر منتهي ممتلئ الصفحات.

- سداد رسوم جواز السفر

- سدادة ضمان مالي في حالة عدم الحصول على مؤهل دراسي

خطوات استخراج جواز السفر إلكترونيا والأوراق المطلوبة

- الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية

- الضغط على خيار الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية

- إنشاء حساب جديد وعمل كلمة السر

- إدخال كافة البيانات المطلوبة

- صورة الرقم القومي وصورة البطاقة الشخصية

- شهادة الميلاد لمن يقل عن 15 سنة

- 4 صور ملونة حديثة على خلفية بيضاء

- بالنسبة للذكور إرفاق شهادة الخدمة العسكرية وصورة منها

- إدخال شهادة المؤهل الدراسي في حال عدم ثبوتها في البطاقة الشخصية

- صورة وثيقة الزواج

- صورة وثيقة الزواج للإناث في حال إثبات اسم الزوج في جواز السفر