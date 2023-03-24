خطوات استخراج جواز السفر أون لاين في رمضان 2023.. «هيطلع في 24 ساعة»

أتاحت وزارة الداخلية للمواطنين خدمة، استخراج جواز سفر أون لاين في رمضان 2023، إذ يرغب الكثيرون في السفر إلى الخارج، البعض لأداء مناسك العمرة أو الحج، والبعض الآخر للبحث عن فرص عمل أو أسباب أخري.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل الخدمة، التي سهّلت على جميع المواطنين الحصول على الخدمات دون الحاجة للتحرك بين المؤسسات الحكومية والتكدس في الطوابير لساعات طويلة، لذا نرصد الطرق والمستندات المطلوبة لاستخراج جواز سفر أون لاين في رمضان 2023، خلال السطور الآتية.

خطوات استخراج جواز السفر أون لاين في رمضان 2023

وتكون خطوات استخراج جواز سفر أون لاين في شهر رمضان 2023، من خلال الخطوات الآتية:

- الدخول إلى موقع وزارة الداخلية من خلال الرابط الإلكتروني.

- اختيار أيقونة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وإنشاء حساب جديد.

- كتابة البيانات المطلوبة.

- إدخال الرقم القومي.

- إذا كنت متزوجا يجب إرفاق صورة وثيقة الزواج، حال إثبات اسم الزوج أو الزوجة بجواز السفر.

- دفع الرسوم المطلوبة إلكترونيًَا، وتكون رسوم استخراج جواز السفر 375 جنيهًا، ويمكن الحصول عليه بعد 24 ساعة.

المستندات المطلوبة للحصول على جواز سفر مستعجل

- بطاقة الرقم القومي سارية.

- في حالة كان سن المتقدم أقل من 15 عاما يجب تقديم شهادة ميلاد مميكنة.

- 3 صور مقاس 4×6 ملونة حديثة ذات خلفية بيضاء.

- إحضار مستند التجنيد الخاص بالنسبة للذكور.

- إحضار شهادة المؤهل الدراسي.