تحرير 19 مخالفة في حملات تموين على المخابز البلدية بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية بالمنيا تنظيم حملات تموينية مكبرة، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بشأن تشديد الرقابة والمتابعة على جميع المنافذ التموينية والمخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية والبدالين التموينيين، للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة السلع الغذائية سواء في التداول أو العرض والتأكد من مدى صلاحيتها وتوافرها وضبط الأسعار.

حملة تموينية على المخابز البلدية

وفي هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار، حملة تموينية على المخابز البلدية بقرية شلقام، وذلك بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز، لمتابعة إنتاج خبز مطابق للمواصفات والتصدي لمن يتاجرون بالسلع المدعمة، وقد أسفرت الحملة عن تحرير 14 مخالفة متنوعة، تنوعت ما بين نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة، حملة تموينية على المخابز البلدية بالتعاون مع إدارة تموين المركز.

عدم الإعلان عن التسعيرة

كما تم المرور على المخابز البلدية بقرية عطف حيدر، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 4 محاضر للمخابز المخالفة، بالإضافة لمحضر عدم الإعلان عن التسعيرة لإحدى المحلات التجارية، وجاءت مخالفات الخبز ما بين نقص وزن وتجميع دقيق، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.