إطلاق مبادرة «طلاب شهر الخير» بجامعة المنيا لتوزيع 1500 كرتونة مواد غذائية

أطلقت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة المنيا، مبادرة «طلاب الخير لشهر الخير» لتجهيز 1500 كرتونة من المواد الغذائية وتوزيعها على أهالي القرى الأكثر استحقاقاً بمحافظة المنيا، خلال شهر رمضان المبارك.

الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية

تأتي المبادرة برعاية عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، استكمالاً لجهود الجامعة والأسرة للمشاركة في الخدمات المجتمعية، والحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية للأسر الأولى بالرعاية.

وأكد «فرحات» أن الجامعة تقدم كامل الدعم لأسرة طلاب من أجل مصر لتكوين مجتمع طلابي متميز، يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ورفع الوعي لدى الطلاب لدفعهم في المساهمة الفعالة في خطط التنمية للوطن، بما انعكس على نوعية الفعاليات والأنشطة التي يطلقها الطلاب، واهتمامهم في المشاركة المجتمعية ليس فقط على مستوى الطلاب والمجتمع الجامعي، ولكن خارج أسوار الجامعة لخدمة أهالي القرى والأسر الأولى بالرعاية.

تجهيز 1500 كرتونة سلع غذائية

وأوضح حسام عبد الرحيم، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومقرر أسرة طلاب من أجل مصر، أن الأسرة بمشاركة عدد كبير من الشباب الجامعي المتطوع، قامت بتجهيز 1500 كرتونة سلع غذائية بالجامعة، ونقلها من خلال الطلاب وتسليمها بأنفسهم لأهالي القرى المختلفة.