نائب محافظ المنيا: منع عرض منتجات شارفت صلاحيتها على الانتهاء بالأسواق

شدد الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، على التعامل بكل حسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء أو تخزين أو احتكار أي سلعة، مع عدم عرض المنتجات التي شارفت على انتهاء صلاحيتها، مؤكدا استمرار الحملات الرقابية لمتابعة الأسعار وبخاصة السلع الاستراتيجية، وذلك بحسب بيان أصدرته محافظة المنيا.

توافر السلع الأساسية والمواد الغذائية

وأجرى نائب محافظ المنيا جولة تفقدية بمدينة المنيا، للتأكد من توافر السلع الأساسية والمواد الغذائية بالأسواق والبيع بأسعار مناسبة خلال شهر رمضان الكريم، وذلك تنفيذاً لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية للمتابعة المستمرة لموقف الأسواق، وأسعار السلع ورصد محتكري السلع والتأكد من توافرها بأسعار مناسبة لكافة فئات المواطنين.

رافق نائب المحافظ، الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، واللواء هاني بدوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، وممثلي مديرية الطب البيطري، وعدد من الجهات المعنية، وشملت الجولة تفقد عدد من السلاسل التجارية والهايبرات بحي شمال وغرب مدينة المنيا، وتفقد أسواق الخضر والفاكهة ومحال الدواجن والجزارة بحي غرب مدينة المنيا.

انتظام حركة البيع والشراء

واطمأن نائب المحافظ خلال جولته على توافر السلع الأساسية والمواد الغذائية وجودة المنتجات، كما تابع انتظام حركة البيع والشراء، وتوافر السلع التي تلبي احتياجات المواطنين واطلع على قوائم الأسعار للتأكد من وضع الأسعار على مختلف السلع بشكل واضح ومعلن وبخاصة السلع الاستراتيجية.

كما التقى نائب المحافظ بعدد من المواطنين المترددين على المحال لسؤالهم عن الأسعار والتأكد من عدم وجود أي مخالفات، وناشدهم بضرورة الإبلاغ عن أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع حتى يتسنى للأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.