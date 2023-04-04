محافظ جنوب سيناء: التصديق على 2500 قرار تصالح في مخالفات البناء

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن إجمالي قرارات التصالح في مخالفات بناء الوحدات السكنية بلغت 2500 حالة خلال الفترة الماضية، مطالبًا رؤساء المدن بسرعة إنهاء أعمال لجان التصالح حتى يتمكن المواطنون من توصيل المرافق طبقا للقانون.

وصدق «فودة» اليوم على 3 قرارات تصالح جديدة في مخالفات البناء لأهالي مدينة طور سيناء، وفقا للنموذج 10، وذلك بعد عرضها من قبل مبروك الغمريني رئيس المدينة.

327 قرار تصالح في مدينة طور سيناء

من جانبه، قال «الغمريني» إنه جرى استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة للتقنين طبقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة لذلك، ليصبح إجمالي عدد قرارات التصالح المصدق عليها حتى الآن في المدينة 327 قرارًا.

148 قرار تصالح في شرم الشيخ

كما وافق المحافظ على 23 قرار تصالح في شرم الشيخ، وقال اللواء رماح هاشم، رئيس المدينة إن إجمالي القرارات في المحافظة بلغ 148 قرارا.