محافظ الإسكندرية: رصف 35 شارعا بنطاق حي منتزه ثان خلال 2023

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة، مشيرا إلى أنه تم تكليف المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، بالاهتمام برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزاورها.

خطة رصف شوارع المنتزه ثان بالإسكندرية

وأضاف محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم، أنه من المقرر رصف 35 شارعا بنطاق حي منتزه ثان خلال الخطة الاستثمارية للعام الجاري.

وأوضح أنه تم البدء بالفعل في أعمال الرصف في الشوارع التي كثرت منها شكاوى أهالي الحي، حيث تم البدء في رصف شارعين هما (شارع خلف الشيراتون - وشارع المدينة المنورة)، وجار العمل على استكمال اعمال رصف الشوارع، مُوجها مدير مديرية الطرق والنقل بسرعة العمل على ترميم الحفر بالشوارع لرفع العبء عن كاهل المواطنين في جميع الأحياء.

استعدادات لرصف 5 شوارع

وأشار المحافظ إلى أن العمل يجري لرصف 5 شوارع وهي (شارع محمد عوض - وأحمد تيسير - والملازم بسيوني- وقطاعات من شارع جمال عبد الناصر الرئيسي- والأرصفة بشارع 10 اسكوت الرئيسي) خلال الأسابيع القادمة.