اختيار أستاذة جامعية بالإسكندرية ضمن برنامج «الماب» التابع لليونسكو

قال الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، إنه الدكتورة منال فوزي أحمد، رئيس لجنة الإنسان والمحيط الحيوي (ماب) باللجنة الوطنية المصرية لليونسكو ورئيس قسم علوم البيئة الأسبق بكلية العلوم، جرى اختيارها ضمن 12 خبيراً باللجنة الاستشارية الدولية لبرنامج الماب الدولي التابع لمنظمة اليونسكو.

مدة منصب الأستاذة الجامعية في البرنامج

وأضاف رئيس جامعة الإسكندرية في بيان اليوم، أنها ستبقى في ذلك المنصب من العام الجاري 2023 ولمدة 4 سنوات، في ضوء مساهمتها وخبراتها بمجال الحفاظ على التنوع البيولوجي والتكنولوجيا الحيوية، متمنياً لها التوفيق والسداد، مقدما التهنئة لها.

تفاصيل برنامج الإنسان والمحيط الحيوي

يذكر أن منظمة اليونسكو أعلنت منذ عام 1971 عن برنامج الإنسان والمحيط الحيوي (الماب) وهو برنامج علمي دولي حكومي يهدف إلى وضع الأسس العلمية اللازمة لتحسين العلاقات بين السكان والبيئة، فضلًا علي أنه يتبنى أجندة بحثية تجمع عدة فروع علمية في إطار العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية، لأغراض التنمية المستدامة واستخدام التنوع الحيوي وصونه وتحسين الصلات على الصعيد العالمي بين الشعوب والظروف البيئية المحيطة بها.