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خالد الجندي عبر قناة الناس: كل أحكام الفقه للأئمة الأربعة قبل نشأة الدولة

كتب:

محمد أسامة رمضان
05:48 م | الثلاثاء 04 أبريل 2023
الداعية الإسلامي خالد الجندي

الداعية الإسلامي خالد الجندي

قال الداعية الإسلامي خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه يجب أن نفصل بين الفقه ما قبل وما بعد الدولة.

خالد الجندي: هناك فارق بين الفقه قبل وما بعد الدولة

وأضاف خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» على شاشة «الناس»: «هناك فارق بين الفقه قبل وما بعد الدولة، والفقه ما قبل نشأة المجتمعات العالمية والدولية، وكان له نظام مختلف عن النظام الموجود حاليا».

وتابع: «كل الكتب الفقهية التي يدرسها طلاب الأزهر والموجودة في المعاهد العلمية وجميع البيوت تتحدث عن فقه ما قبل الدولة».

كتاب فقه السنة

واستطرد: «لو جبنا أشهر كتاب في الفقه وهو كتاب فقه السنة، فكل ما فيه يتحدث عما قبل الدولة، والأحكام الفقهية الخاصة بالأئمة مالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل كانت قبل نشأة الدولة، وكان الأئمة الأربعة يعيشون في مجتمع مفتوح ليس به جوازات سفر ولا بطاقة ولا معاهد علمية وشهادات علمية».

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