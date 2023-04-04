خالد الجندي: بعض الدعاة يعيشون في فقه ما قبل الدولة

قال الداعية الإسلامي خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن بعض الدعاة ما زالوا يعيشون في فقه ما قبل الدولة.

ما ملكت أيمانكم

وأضاف خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» على شاشة «الناس»: «من الحاجات اللي اتغيرت في فقه ما قبل الدولة ونقرأها في القرآن الكريم مثلا؛ ظاهرة ما ملكت أيمانكم وظاهرة الرق بشكل عام، وكان موجودا في فقه ما قبل الدولة، وكان الرق أمر شائع في كل الديانات والمجتمعات؛ وربما لم يمنع إلا بناء على اتفاقيات الدول والأمم المتحدة التي قررت إلغاء التمييز العرقي وإلغاء الرق تماما».

منع العبودية

وتابع: «وكانت أمريكا أول من سنت القوانبن الداعية لمنعه، وأصبح الرق ممنوعا في كل العالم، وإنما هو فعليا موجود في القرآن في آيات متلوة وموجودة كنص، والنص له قداسته، إنما هل أحكام النص لها نفس التأثير بأن تظل موجودة إلى يوم القيامة».

وأشار إلى أنّ الحكم أصبح كحكما معطلا، كما عطل عمر بن الخطاب حكم قطع يد السارق في زمنه لكثرة السرقة في عام الرمادة.