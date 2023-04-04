الرئيس الأوكراني يهنئ فنلندا على انضمامها لحلف الناتو

أعرب رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، عن خالص تهانيه لفنلندا ورئيسها سولي نينيستو على انضمام الدولة الاسكندنافية إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) اليوم الثلاثاء.

تهنئة من أوكرانيا إلى فنلندا

وقال الرئيس الأوكراني، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «خالص التهاني لفنلندا ورئيسها على الانضمام إلى حلف الناتو في الذكرى 74 لتأسيس الحلف، أصبح الناتو الضمانة الأمنية الفعالة الوحيدة في المنطقة وسط الحرب الروسية».

وأضاف «زيلينسكي»، أنه يتوقع أن تقرب قمة الناتو، المزمع عقدها في فيلنيوس، أوكرانيا من هدفها الأوروبي الأطلسي.