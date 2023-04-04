«الدفاع الروسية» تعلن إسقاط 3 مسيرات وتدمير مستودعات ذخيرة في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 3 مسيرات أوكرانية، وتدمير مستودعات ذخيرة للقوات الأوكرانية، إلى جانب مقتل أكثر من 400 عسكري، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم».

إسقاط 3 مسيرات أوكرانية

وقالت الوزارة، في تقرير لها، إن القوات الروسية نجحت في إسقاط 3 مسيرات أوكرانية في «خيرسون» و«دونيتسك»، وأضافت أنه تم تدمير مدافع هاوتزر من طراز «D-30» في هذه المناطق.

كما قالت الوزارة إن القوات الروسية دمرت 3 مستودعات ذخيرة مدفعية في مناطق متفرقة بأوكرانيا «زابوروجيا» و«خاركوف» و«دونيتسك»، كما تم تدمير مستودع لأسلحة الصواريخ والمدفعية للقوات الأوكرانية في دونيتسك.

مقتل 400 عسكريا أوكرانيا

وفي سياق متصل، قالت وزارة الدفاع الروسية إن أكثر من 400 عسكريا قتلوا في صفوف القوات الأوكرانية، بينهم 65 في دونيتسك، و10 آخرين في خيرسون، وأكثر من 325 شخص في محاور جنوب دونيتسك وزابوريجيا وكوبيانسك وكراسني-ليمانسك.

جاء ذلك في ظل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، التي بدأت قبل أكثر من عام في 24 فبراير 2022، حيث تبادلت موسكو وكييف الهجمات الصاروخية على مدار 12 شهرا، وكثفت منها روسيا خلال الفترة الماضية، مستهدفة البنية التحتية الحيوية ومنشآت الطاقة والكهرباء في أوكرانيا، وأدت إلى نزوح نحو 10 ملايين الأوكرانيين، فضلا عن أزمة الطاقة والغذاء العالمية.