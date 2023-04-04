شباب وفتيات يصنعون مئات الوجبات الغذائية للصائمين والمرضى بسوهاج

يواصل مجموعة من الشباب خدمة المواطنين والأهالي، في شتى أنحاء محافظة سوهاج ليلا ونهارا، حملوا على عاتقهم مساعدة المحتاجين والفقراء من الصائمين، يعملون في الصباح الباكر، من أجل الإحضار والتجهيز.

مساعدة المحتاجين من الفقراء وتوزيع السلع الغذائية

وقال أحمد خالد، مؤسس مبادرة «رفقاء الخير»، إن المبادرة تعمل على مساعدة المحتاجين من الفقراء، حيث يتم توزيع السلع الغذائية والوجبات عليهم، ويتم إرسال تلك الأشياء إلى منازلهم، أو أماكن عملهم.

وأضاف «خالد»: «أننا لم نكتف بهذا فقط، بل قمنا بعمل خيمة رمضانية، يتم فيها إطعام أكثر من 300 شخصا من مرافقي المرضى والعمال، والفقراء والمحتاجين، حيث تشمل الوجبات المقدمة أرز، وخضار، ولحمة، أو فراخ يوميا بهذا الشكل».

وأوضحت الدكتورة «حنان عبد الفتاح»، طالب بكلية التمريض، وأحد متطوعي المبادرة أننا نعمل يوميًا منذ شهر رمضان المبارك، على المشاركة في إعداد وتجهيز الطعام داخل مطبخ المبادرة في مدينة سوهاج.

وأشار الدكتور «محمد أبو ضيف»، أحد متطوعي المبادرة، إلى أنني مسؤول الخمية الرمضانية في جامعة سوهاج، أننا نستقبل أكثر من 300 شخص يوميًا، يجلسون في مكان منظم وجميل، عليه قطع من الأوراق مكتوبة عليها رسائل تحمل دعاء أو حكمة.

توزيع الوجبات على المرضى والصائمين

وتضيف «هاجر أشرف»، أحد متطوعي المبادرة، أنني أقوم بتوزيع الوجبات على المرضى والصائمين في أقسام المستشفيات المختلفة، لمساعدتهم، ورفع بعض الأعباء عن كاهلهم، خاصة أنه يبتعدون عن منازلهم المسافات الطويلة.