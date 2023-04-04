وزيرة البيئة: 13% من غازات الاحتباس الحراري سببها المخلفات

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، توقيع عقد أول محطة لتحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبي رواش بمحافظة الجيزة، بمشاركة عديد من الوزراء منهم وزير المالية، التنمية المحلية، الانتاج الحربي، الكهرباء والطاقة المتجددة ومحافظ الجيزة.

المخلفات تؤثر على الجزء الصحي والاجتماعي

وقالت وزيرة البيئة، إن مشكله المخلفات مشكله وطنية وتحدي بيئي كبير ويرهق المواطن ويؤثر بشكل مباشر علي الجزء الصحي والاجتماعي، إضافة إلى تأثيره على تغير المناخ فالطاقة تؤثر بصورة مباشرة على زيادة الاحتباس الحراري، لافته إلى أن مشكله المخلفات تتسبب بنسبة 13% من إجمالي غازات الاحتباس الحراري.

مليار و600 مليون دولار استثمارات اجنبية في مصر

وأوضحت «فؤاد»، أن تقرير البنك الدولي أوضح أن هناك إمكانية مساهمة القطاع الخاص بنسبة 28 مليار جنية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، لافتة إلى أنّ هناك مليارًا و600 مليون دولار كاستثمارات أجنبية لمصر في هذا القطاع.

وتابعت وزيرة البيئة، بأنّ منظومة إدارة المخلفات اقتصادية تحل مشكلة لها علاقة بصحة المواطن، مشيرة إلى أنّ المنظومة اتبعت 3 خطوات أدت إلى نجاحها وهي قانون للمخلفات في 2020 ووضع الدولة لحوافز من خلال قانون الاستثمار الذي وضعته وزارة المالية.