وزير الشباب يبحث استضافة مصر لـ«Tour de France» لأول مرة بالشرق الأوسط

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع مسؤولي شركة ستامینا للریاضة واللیاقة البدنیة، لبحث ترتيبات استضافة مصر فعالیات L’Étape Egypt by Tour de France للدراجات للمره الأولى فى أفریقیا والشرق الأوسط، والمقرر تنفيذها بمدينتي شرم الشبخ ودهب.

أكد وزير الشباب والرياضة أن Tour de France تُعد من أكثر الأحداث الریاضیة السنویة شھرة في العالم وھي العلامة التجاریة المتمیزة لركوب الدراجات حول العالم، مشيراً الي حرص الدولة المصرية علي استضافة مثل هذه الأحداث الرياضية تأكيداً علي ثقة الجميع في قدرة مصر وقوة بنيتها الرياضية. ومن جانبه، قدم حسن خلیفة المؤسس المشارك لشركة ستامینا للریاضة واللیاقة البدنیة الشكر لوزير الشباب والرياضة علي تقديم كافة أوجه الدعم لاستضافة مصر للحدث الأكبر والأشهر لسباقات الدراجات، والذي تقام في أكثر من 32 دولة حول العالم.

حضر اللقاء اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وأحمد عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية، حسن خلیفة ؛ المؤسس المشارك لشركة ستامینا للریاضة واللیاقة البدنیة، أيمن شحاته المدير التنفيذي لشركة ستامینا، أحمد رفيق مدير ادارة الشركات الخاصة، ورامي النمر مدير ادارة التعاون الدولي للجاليات.