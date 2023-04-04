وزير الشباب يناقش الخطوات التنفيذية لاستضافة ماراثون الرمال في الفيوم

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مسؤولي شركة TriFactory المنظمة لماراثون الرمال Half Marathon Des Sables؛ لبحث ترتيبات إقامة الماراثون خلال الفترة من (18-24) نوفمبر 2023، بمحمية وادي الريان بالفيوم، بمشاركة 250 متنافسا من دول، فرنسا، ألمانيا، سويسرا، أسبانيا، أمريكا، كندا.

استضافة مصر لماراثون الرمال إضافة جديدة

وأكد وزير الشباب والرياضة أنّ استضافة مصر لماراثون الرمال، إضافة جديدة لكبرى الأحداث الرياضية التي تستضيفها مصر على مدار العام بفضل المقومات والإمكانيات التي تتمتع بها مصر، مثمنا اختيار محمية وادي الريان لاستضافة الحدث نظرا لطبيعتها الخاصة.

واطلع الدكتور أشرف صبحي على الترتيبات والتجهيزات اللوجيستية المتعلقة بإقامة ماراثون الرمال، والتجهيزات الخاصة بفرق العمل، وأماكن الإقامة للمشاركين وفريق العمل.

تنظيم برنامج سياحي للمشاركين

وخلال اللقاء، جرى مناقشة البرنامج الزمني للماراثون ومسؤوليات الجهات المشاركة، كما تم استعراض الخطوات التنفيذية للماراثون والمقرر أن يتم تنفيذه لمسافة ١٢٠كم مقسمة علي ٣أيام بواقع (60 كم، 30 كم، 30 كم)، إضافة إلى تنظيم برنامج سياحي للمشاركين يتضمن زيارة منطقة الأهرامات بالجيزة.

حضر الاجتماع اللواء عبدالرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وأحمد عبدالخالق مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية، وأيمن حقي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة TriFactory، وسيف الدين فوزي مدير العمليات بتراي فاكتوري، المستشار حسام الديب.