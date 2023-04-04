قائمة أسعار كحك العيد 2023 في منافذ التموين.. تخفيضات تصل لـ50 جنيها

أعلنت مديريات التموين بمختلف المحافظات، موعد طرح كحك العيد 2023 بأسعار مخفضة في منافذها، إذ تتميز منتجاتها بجودة عالية نظرًا لكونها مصنوعًة من السمن البلدي، واستخدام أحدث ماكينات التصنيع.

وتبلغ قيمة التخفيضات في أسعار كحك العيد 2023 الذي بدء طرحه في مختلف منافذ التموين بجميع المحافظات، أكثر من 50 جنيهًا في سعر كيلو الكحك والبسكويت مقارنةً بأسعار المخابز ومحال الحلويات.

طرح كحك العيد 2023 في منافذ التموين

وبدأت منافذ التموين في المحافظات في طرح كحك العيد 2023، وجاءت كالتالي:

سعر كيلو الكحك 2023 «سادة» يبلغ 120 جنيهًا.

سعر كيلو الكحك 2023 المحشو ملبن أو عجوة 120 جنيهًا.

سعر كيلو الكحك 2023 المحشو «عين جمل» 150 جنيهًا.

سعر كيلو البيتي فور البيتي 160 جنيهًا.

سعر كيلو الغريبة السادة 130 جنيهًا.

سعر كيلو الغريبة المحشوة باللوز 150 جنيهًا.

سعر كيلو البسكويت اللوكس 120 جنيهًا.

سعر كيلو البسكويت العادي 100 جنيه.

سعر كيلو الكحك والبسكويت «علبة مشكلة» 120 جنيهًا.

سعر الكحك والبسكويت 2023 «علبة 2 كيلو مشكلة» 250 جنيهًا.

سعر الكحك والبسكويت 2023 علبة مشكلة وزن 2 كيلو ونصف.. 300 جنيه.

سعر الكحك والبسكويت 2023 علبة مشكلة 3 كيلو تضم «غُريبة وبيتيفور».. 350 جنيهًا.

الكحك والبسكويت 2023

وفيما يخص أسعار الكحك والبسكويت 2023 في المخابز ومحال الحلوى، فإنّ سعر كيلو الكحك والبسكويت يبدأ من 170 جنيهًا للكيلو المشكل، بينما الـ2 كيلو يبدأ من 250 جنيهًا، فيما يبدأ سعر الـ3 كيلو من 330 جنيهًا للكيلو.

عادات الكحك والبسكويت 2023

وفي القرى الريفية تحرص عشرات الأسر على عمل الكحك والبسكويت في المنزل، حيث تجتمع سيدات العائلة الواحدة والجيران في منزل إحداهن، ويصنعن معًا الكحك والبسكويت في المنزل بينما يلهو الأطفال بجوارهم ويتناولونه فور خروجه من الفرن.