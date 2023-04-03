أسعار كحك العيد 2023 ومنافذ البيع بالمحافظات.. تخفيضات في «أهلا رمضان»

اقترب نصف شهر رمضان المبارك، وبدأت الأسر تتساءل عن أسعار كحك العيد 2023 ومنافذ البيع بالمحافظات، استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المُبارك، حيث تتنافس مئات المحال في تقديم عروض مغرية للمواطنين، بينما تستعد مديريات التموين في مختلف المحافظات لطرح علب كحك وبسكويت بأسعار مخفضة في منافذها ومعارض أهلا رمضان 2023.

وتستعرض «الوطن» أسعار كحك العيد 2023 ومنافذ البيع بالمحافظات، فضلًا عن أسعار الكحك والبسكويت 2023 في معارض أهلا رمضان 2023، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أسعار كحك العيد 2023 ومنافذ البيع بالمحافظات

وبدأت العديد من المحال والمخابز الإعلان عن أسعار كحك العيد 2023 للكيلو أو العلبة المُشكلة التي تضم كحك وبسكويت، حيث تبدأ أسعار الكحك والبسكويت 2023 من 120 جنيهًا للعلبة المشكلة وزن كيلو، بينما يبدأ سعر العلبة المشكلة وزن 2 كيلو من 250 جنيهًا، وسعر العلبة المشكلة وزن 3 كيلو 330 جنيهًا.

أسعار الكحك والبسكويت 2023

وفيما يخص أسعار الكحك والبسكويت 2023 ومنافذ البيع بالمحافظات فإنّها جاءت كالتالي:

سعر كيلو البسكويت يبدأ من 100 جنيه.

سعر كيلو القراقيش المحشوة بالعجوة يبدأ من 100 جنيه.

سعر كيلو القراقيش المحشوة بالملبن يبدأ من 100 جنيه.

سعر كيلو الكحك السادة يبدأ من 120 جنيهًا.

سعر كيلو الكحك بالمسكرات يبدأ من 150 جنيهًا.

سعر كيلو البيتي فور المشكل يبدأ من 160 جنيهًا.

سعر كيلو الغريبة باللوز يبدأ من 150 جنيهًا.

منافذ بيع كحك العيد 2023 بالمحافظات

وفيما يخص أماكن بيع كحك العيد 2023 في المحافظات فإنّها تتوافر في الأماكن الآتية:

معارض أهلا رمضان 2023

منافذ التموين المنتشرة بجميع المحافظات

المجمعات الاستهلاكية

محال الحلوى الخاصة

موعد طرح كحك العيد 2023

وكشفت مديريات التموين بالمحافظات، أنّ شركات المطاحن والمخابز التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بدأت في تجهيز الكحك والبسكويت 2023 لطرحه في منافذ وزارة التموين ومعارض أهلا رمضان الأسبوع الجاري.

ومن المقرر أن يتم طرح علب كحك العيد 2023 بأسعار تنافسية ومخفضة مقارنة بأسعار علب الكحك والبسكويت المعروضة في المخابز ومحال الحلويات المنتشرة بجميع المحافظات.