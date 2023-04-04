حبس متهم حاول استدراج طفلة لسرقة قرطها الذهبي 4 أيام في الغربية

قررت جهات التحقيق بمركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية، حبس المتهم «سلامة.ع.س» بعد استدراجه طفلة في العقد الأول من العمر، داخل مركبة «توك توك» من أجل سرقة قرطها الذهبي 4 أيام على ذمة التحقيقات.

إخطار بالواقعة

وتعود أحداث الواقعة بعد تلقي مأمور مركز شرطة بسيون، بلاغ من أهالي قرية القضابة، يفيد بضبط سائق توك توك، أثناء محاولته الهروب، بعد أن استدرج طفلة من أمام منزلها داخل مركبته، وسرقة قرطها الذهبي.

حبس المتهم 4 أيام

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، لمحل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، قيام شخص يدعى «سلامة.ع.س» بمحاولة استدراج طفلة تدعي إيلين محمد، داخل مركبة «توك توك» من أمام منزلها بقرية القضابة، وسرقة قيراطها الذهبي، وتم اقتياد المتهم إلي ديوان عام مركز شرطة بسيون، وحرر محضر رقم 7793 جنح بسيون لسنة 2023، وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الرأي القانوني

وقال إسلام سليمان، المحامي والخبير القانوني، إنه تم تعديل المادة 290 من قانون العقوبات بأن تصبح عقوبة الخطف تتمثل في الإعدام إذا تم هتك عرض الشخص المخطوف، وفي حالة خطف أحد الأشخاص بالتحايل، أو بالإكراه فأن العقوبة تتمثل في السجن المشدد لمدة 10 سنوات على الأقل، ولكن في حالة طلب فدية بعد ارتكاب جريمة الخطف، فأن العقوبة تتمثل في السجن المشدد لمدة تبدأ من 15 عاما وتصل المدة حتى 20 عاما، بينما في حالة خطف طفل، أو في حالة خطف أنثى، تكون العقوبة السجن المؤبد، ولكن في حالة اقتران جريمة الخطف بجناية أخرى، أو هتك عرض، فأن العقوبة تتمثل في الإعدام.