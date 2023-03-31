تفاصيل مقتل خراط على يد سائق توك توك في مشاجرة بالوراق

لقي خراط مصرعه على يد سائق توك توك بالوراق في مشاجرة، تعدى فيها المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض أودى بحياته في الحال بمنطقة الوراق بالجيزة، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى الوراق المركزي، وتحرر محضرا بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بوفاة شاب بطعنة نافذة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال، يفيد بتلقيه بلاغا من مستشفى الوراق المركزي بوصول «أحمد.م»، 30 سنة خراط ومقيم بإمبابة مصاب بطعنة نافذة في القلب والبطن وتوفي أثناء وصوله المستشفى، وعلى الفور أمر العقيد مجدي موسى مفتش المباحث والمقدم هاني مندور رئيس المباحث بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة.

مشاجرة بين شقيقة المتوفى والمتهم

وبالانتقال والفحص تبين أن مرتكب الواقعة سائق توك توك 30 سنة ومقيم بدائرة القسم بسبب مشاجرة سابقة بين شقيقة المتوفى والمتهم الذي يقيم معها بذات العقار، وأثناء قيام المتوفى بمساعدة شقيقته في نقل أثاث منزلها حدثت مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم تطورت إلى مشاجرة استل على أثرها المتهم سلاحا أبيض وطعن المجني عليه طعنة نافذة أودت بحياته في الحال.

القبض على المتهم

تم نقل الجثمان إلى المستشفى، وألقي القبض على المتهم والسلاح المستخدم وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.