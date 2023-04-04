اقرأ في عدد الوطن غدًا.. السيسي يتسلم دعوة «بن زايد» للمشاركة بـ«COP28»

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى:

«السيسى»: حريصون على تعزيز المصالح الأفريقية.

الرئيس بعد تسلمه دعوة «بن زايد» للمشاركة بـ«COP28»: نثق فى قيادة الإمارات لقمة المناخ المقبلة.. ومستعدون لتعظيم التعاون ونقل الخبرات المصرية لها.

الحكومة: نتوسع فى مشروعات التنمية الزراعية لتعزيز الأمن الغذائى وتحسين مستوى المعيشة

«مدبولى» يستكمل متابعة خطوات فض التشابكات المالية بين «الكهرباء والبترول والمالية»

المصممون أبدعوا فى ملابس «رسالة الإمام وسره الباتع وسوق الكانتو»

مصممة «رسالة الإمام»: اطلعت على الديكور قبل العمل على الملابس.. وكانت لدىَّ مساحة من التصرف والتجديد

مروة عبدالسميع: استغرقت 3 أشهر فى البحث عن أزياء مناسبة

لـ «سوق الكانتو».. وصممت قطعاً خاصة بالشخصيات

«الفخرانى»: فنيات الدراما تعكس تطوراً كبيراً فى الصناعة.. و«موريس»: مسلسل «الشافعى»

به انسجام واضح بين الملابس والديكور «الجزار»: تعظيم الاستفادة من الاستثمارات والالتزام الصارم بإجراءات السلامة والصحة المهنية

«مدبولى» خلال ترؤسه اجتماع متابعة تنفيذ مشروعات التنمية الزراعية أمس تصوير- سليمان العطيفىالأزياء سلاح الواقعية

«حياة كريمة»: 33.3 مليار جنيه لمشروعات «المياه والصرف»

«مكافحة الإدمان» يشيد بـ«المتحدة»: المسلسلات خالية من التدخين والتعاطى

طبق المخلل..«حاجة تفتح النفس» متوسط المساحة الزمنية للقطات التدخين انخفضت من 13% إلى 3.6% والتعاطى من 4% إلى 0٫4%.

الصفحة الثانية:

تأكيداً لانفراد «الوطن ».. «الإنتاج الحربى»: مشروع لتصنيع جهاز ينتج المياه من الهواء

«البيئة»: دعم الأنشطة الاستثمارية فى المحميات بالشراكة مع القطاع الخاص

«صلاح الدين»: نتابع مع الجهات الخارجية ونتطلع لتعميم التجربة فى مصر وأفريقيا والشرق الأوسط.

«الصحة»: وضع ملف السكان وتنظيم الأسرة على رأس أولويات العمل

الفريق أسامة عسكر يشهد بياناً عملياً لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

«الأحوال المدنية»: تيسيرات للمواطنين للحصول على المحررات الرسمية

«أحمد»: «بنعمل كشف بأسماء الأكثر احتياجاً وبنروح لهم بنفسنا»

شارك فى إعلانات وبرامج ومسلسلات وأفلام وحفلات رسميةالأبناء حولوا منزل الأم إلى مطبخ خيرى بعد وفاتها: صدقة جارية

«إبراهيم» صانع مجسمات كلمات الأذان: «حقيقية مش 3D»

الصفحة الثالثة:

أهالى السيدة زينب يشيدون بـ«جعفر العمدة»: الجدعنة فينا بس ربنا هادينا

متطوعو الخير ينتشرون على الطرق السريعة فى قنا.. فطار بقرار إجبارى

«رشاد» يحوّل سيارته لفانوس.. عمل بيها زفة فى شوارع الغردقة

«انصر أخاك.. ونفسك»

الصفحة الرابعة:

طبق المخلل..حاجة تفتح النفس

أصحاب المعامل يكشفون سر الصنعة: التنظيف.. التخديع.. والتشكيل

«وليد»: نراعى تخفيف الملح فى منتجاتنا و«البراميل الخشبية» أفضل للصحة

تخليل «المانجا والجوافة والموز» مغامرة غير محسوبة: يا تحبها.. يا تكره نفسك

«أبو عزوز»: اللى يحب شغله لازم يطوره ويبدع فيه.. وكل الثمار الصلبة يمكن تخليلها.

الصفحة الخامسة:

«الحاجة وحدق والخواجة وملك الصفرة».. أشهر طرشجية فى بر مصر

التجهيز للموسم يبدأ قبل رمضان بـ 6 أشهر.. والزبائن تنتظر بالساعات للحصول على «كيس مشكل»

المصريون عرفوه قبل الميلاد واستمراره كأكلة يرجع للعصر المملوكى

من النجارة والنقاشة إلى «الليمون المعصفر والزيتون الأخضر».. باعة يفرشون الأرصفة فى موسم رمضان فقط

«شاكر»: القدماء صنعوا الأجبان والأسماك وتوصلوا لفكرة حفظ الخضراوات بالتمليح

«طه»: الخيار «الفكة» والليمون والزيتون و«الدقة» على رأس القائمةحجم الاستثمارات: مصر تصدّر مخللات بـ 140 مليون دولار سنوياً

مشروع صغير رأس ماله «خل وملح».. والأرباح غير متوقعة «شعيب»: أغلب الصادرات من الزيتون والبصل.. وننافس إسبانيا فى الخليج وأوروبا.

الصفحة السادسة:

العين الحمرا.. طوارئ فى الأهلى بعد واقعة «عبدالقادر».. الفريق فى مواجهة قوية أمام المحلة.. «كولر» يمنح الدوليين راحة وتجهيز على لطفى نفسياً.

قرعة الكبار.. طلباتك أوامر

مجلس الأبيض يسابق الزمن لحسم ملف المدير الفنى الجديد وتنفيذ طلبات «هيرليتش» وأحمد عبدالمقصود يطالب لاعبيه بالتركيز

الأهلى ينتظر عملاقاً عربياً فى ربع النهائى وبيراميدز يتأهب لحصد أول لقب

كلاسيكو الكأس.. برشلونة يسعى لتأكيد صحوته المحلية أمام ريال مدريد.. و«الملكى» يقاتل من أجل حصد اللقب المحلى.

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جهود تحسين الخدمات ودعم حقوق المستخدمين«تنظيم الاتصالات»: إنشاء 2930 محطة محمول جديدة فى 2020 وتغريم مقدمى الخدمات 118.7 مليون جنيه بسبب تجاوز معايير الخدمات.

«اتصالات مصر من &e» تتعاون مع «وفّرها»

لتقديم العروض عبر تطبيق My Etisalat

على هامش فعاليات مؤتمر مصر للأمن السيبرانى.. انعقاد اجتماع المجموعة الإقليمية بـ«الدولى للاتصالات»

بنك البركة يوقع اتفاقاً بـ350 مليون جنيه مع «DMC للمقاولات» لتنفيذ «امتداد ماونتن فيو»

بدء تشغيل «البصمة الزمنية» داخل فروع «فكسيد مصر»

انطلاق فعاليات FDC Summit فى دورتها الخامسة مايو المقبل

«البريد المصرى» يصدر طابع بريد تذكارياً بمناسبة مرور ٢٥ عاماً على إنشاء جهاز تنظيم الاتصالات.

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صفاء الليثى: ملابس مى عز الدين فى «سوق الكانتو» تشبه أزياء كوكو شانيل.. ومصممة الملابس قامت بتصرف فنى مناسب لروح العصر3 عصور تاريخية فى رمضان 2023

أزياء «رسالة الإمام وسره الباتع وسوق الكانتو».. سلاح الواقعية فى الدراما

يسرى الفخرانى: فنيات الدراما تعكس تطوراً كبيراً فى الصناعة وماجدة موريس: «رسالة الإمام» به انسجام واضح بين الملابس والديكور

أحمد الرافعى: «رسالة الإمام» تم الإعداد له بإتقان.. وخالد النبوى فنان «تقيل» أحمد فهيم: انتظروا مفاجآت غير متوقعة فى «جعفر العمدة».. والكوميديا بشخصية «سيد» غير مقصودة

التمثيل أمام «النبوى» كان أمنيتى.. والليث حجو يمتلك عيوناً مشبعة بالإبداع

أنا شاهد على رحلة نجاح محمد رمضان.. ووجودى على أفيش عمل فنى حلم وتحقق