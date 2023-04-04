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برنامج هذا الصباح يبرز ملف «الوطن» عن جهود الدولة لحماية الفئات الأكثر احتياجا

كتب:

يارا أشرف
11:07 ص | الثلاثاء 04 أبريل 2023
«هذا الصباح» يبرز ملف «الوطن» حول جهود الحماية الاجتماعية

«هذا الصباح» يبرز ملف «الوطن» حول جهود الحماية الاجتماعية

عرض برنامج «هذا الصباح»، من تقديم أمل صالح عبر فضائية «إكسترا نيوز»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بدعم الفئات الأكثر احتياجًا، بعنوان «جهود توفير الحماية الاجتماعية للأكثر احتياجًا».

منظومة دعم الفئات الأكثر احتياجًا تسير بخطى ثابتة

وقالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إن منظومة دعم الفئات الأكثر احتياجًا تسير بخطى ثابتة منذ عام 2019، مشيرة إلى أن الفئات الأكثر احتياجا يلمسون كل جهود الدولة المصرية من خلال المشروعات التي تستهدفهم، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخاصة بهم، فضلا عن منافذ البيع بأسعار مخفضة ومعارض شهر رمضان.

الدولة تستهدف الفئات الأكثر احتياجا

وأضافت «البرديني» خلال حوارها لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم أمل صالح عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن الدولة تستهدف الفئات الأكثر احتياجا حتى تمر الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرة إلى أن الدولة تبذل جهود كبيرة لتوفير حياة كريمة لكل المواطنين سواء.

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بقلم يارا أشرف