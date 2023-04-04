هالة صدقي تعيد نشر فيديو جراف لـ«الوطن»: ليه الجمهور بيحب شخصية «صفصف» في «جعفر العمدة»
كتب:
محمد متولي
01:26 ص | الثلاثاء 04 أبريل 2023
الفنانة هالة صدقي
أعادت الفنانة هالة صدقي، نشر فيديو جراف لجريدة «الوطن» عن دورها الرمضاني في المسلسل الذي تشارك فيه مع الفنان محمد رمضان «جعفر العمدة»، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
وعلقت الفنانة «صدقي» على فيديو جراف «الوطن» قائله: «مش فاهمة خمس أسباب بس؟».
جدير بالذكر، أن جريدة «الوطن» نشرت فيديوجراف للفنانة هالة صدقي، تضمن 5 أسباب جعلت جمهور مسلسل «جعفر العمدة» يحب شخصية «صفصف».