تحذير لسكان 10 محافظات من موجة حارة.. درجات الحرارة تتجاوز الـ30 مئوية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة في المحافظات، إذ تشير التوقعات إلى تكون الأتربة العالقة نهاراً مع نشاط للرياح على مختلف المحافظات، فيما ترتفع درجات الحرارة بدءاً من يوم الجمعة المقبل على 10 محافظات، بحيث تتجاوز الـ30 درجة مئوية، وتصل إلى 35 درجة في المحافظات الجنوبية من الصعيد، ما يتبعها تحذير هام من الأرصاد لسكان تلك المحافظات.

وبحسب البيان التفصيلي من هيئة الأرصاد الجوية، فإن 10 محافظات هي «بنى سويف، الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، جنوب سيناء»، ستشهد موجة حارة خلال الأيام المقبلة، بالتحديد بدءا من يوم الجمعة المقبل وتستمر للأيام التي تليها.

ظواهر جوية مع حالة الطقس

وعن حالة الطقس خلال الأيام القادمة في المحافظات، أوضحت الأرصاد وجود عدد من الظواهر الجوية المتمثلة في ارتفاع درجات الحرارة مع شدة رياح قد تكون محملة بالأتربة.

تحذير لسكان محافظات الصعيد

وحذرت الأرصاد الجوية سكان 10 محافظات من صعيد مصر، بعدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة ظهرا والتي تصل إلى 35 درجة مئوية في بعض الأوقات، بينما تنخفض ليلا إلى 18 درجة، لذا يرجى عدم تخفيف الملابس.