الأرصاد تحذر من طقس الإثنين المقبل.. عاصفة ترابية تضرب المحافظات

حذرت الأرصاد الجوية من ظاهرة جوية توثر على عدد كبير من فئات المجتمع بالمحافظات يوم الإثنين المقبل، تتطلب الحيطة والحذر عند الخروج من المنزل وعند السير في الشوارع.

عاصفة ترابية

الأرصاد الجوية تحذر من طقس الإثنين القادم، حيث تضرب عاصفة ترابية، عدد من المحافظات، كشفها بيان هيئة الأرصاد، بأن تنشط مع وجود أتربة عالقة نهاراً على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة وشمال الصعيد.

السواحل الشمالية

تحذيرات الأرصاد الجوية من طقس الإثنين القادم، حيث تشهد السواحل الشمالية نشاطا للرياح التي تكون مثيرة للرمال والأتربة، على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة، بحسب توقعات خبراء الأرصاد

تحذيرات لمرضى الحساسية وكبار السن والأطفال

تحذيرات للأطفال وكبار السن ومرضى الحساسية من طقس يوم الإثنين القادم، بسبب عاصفة ترابية تضرب المحافظات، ونشاط الرياح المثيرة للأتربة على عدد من المناطق وهذه الأجواء تتطلب بحسب تصريحات الدكتور طارق إبراهيم سحيم استشاري الصدر ومدير مستشفى الصدر بالسويس، لـ«الوطن» أن يجب على الجميع توخي الحذر وخاصة الأطفال وعليهم عدم التعرض للأتربة أو التدخين السلبي، وعند تقلبات الطقس يفضل ارتداء الكمامات.