حالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات.. عدم استقرار في الأحوال الجوية

تشهد حالة الطقس في مصر الأيام المقبلة اضطرابًا في الأحوال الجوية، حيث ترتفع الحرارة تارة وتنخفض تارة أخرى، فيما تسيطر ظاهرتان جويتان على مختلف المحافظات على مدار الأيام المُقبلة، إذ تنشط حركة الرياح بصورة كبيرة فضلًا عن كثافة الشبورة على الطرق الداخلية والخارجية.

وتستعرض «الوطن» حالة الطقس في مصر الأيام المقبلة والظواهر الجوية التي تضرب المحافظات، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في مصر الأيام المقبلة

وفيما يخص حالة الطقس في مصر غدا وبعد غد، فإنّ مختلف المحافظات تشهد انخفاضًا طفيفًا ومؤقتًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح بين 2 إلى 4 درجات مئوية، فيما يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وشمال الصعيد، فيما يسود طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ليتحول إلى بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع

وفيما يخص درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع فإنّها تأتي كالتالي:

القاهرة والوجه البحري: تسجل درجة الحرارة العظمى 26، والصغرى 15 درجة.

السواحل الشمالية: تسجل درجة الحرارة العظمى 22، والصغرى 13 درجة.

جنوب سيناء: تسجل درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 18 درجة.

شمال الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 29، والصغرى 13 درجة.

جنوب الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 17 درجة.

حالة الطقس يوم الأربعاء والخميس والجمعة

وفيما يخص حالة الطقس يوم الأربعاء والخميس والجمعة وحتى يوم الأحد المُقبل، فإنّه يأتي كالتالي:

الأربعاء 5 أبريل 2023: تشهد حالة الطقس كثافة الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، كما تنشط حركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

الخميس 6 أبريل 2023: تشهد حالة الطقس شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، كما تنشط حركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء، وعلى أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

الجمعة 7 أبريل 2023: تنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

السبت 8 أبريل 2023: تنشط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات المتقطعة.

الأحد 9 أبريل والإثنين 10 أبريل 2023: تنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.