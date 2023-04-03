«الأرصاد»: مرتفع جوي وكتل هوائية جنوبية يؤثران على حالة الطقس

تشهد القاهرة طقسا حارا يمتد إلى جميع مدن الجمهورية، نظرا لتأثر البلاد بكتل هوائية جنوبية حارة، قادمة من الصحراء الغربية، مع استمرار تأثير امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يزيد من فترات سطوع أشعة الشمس، خلال النهار، ويزيد من الاحساس بارتفاع درجات الحرارة، وفقا لما كشفت عنه الأرصاد الجوية.

رياح مثيرة للرمال والأتربة

وأشارت الأرصاد في بيان صادر عنها، اليوم، إلى استمرار تكون الأتربة العالقة خلال النهار على مناطق من القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة ومحافظات شمال الصعيد، تزامنًا مع نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية تكون مثيره للرمال والأتربة أحيانا، خاصة على مناطق من غرب البلاد.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم على بعض مدن الجمهورية وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية كما يلي:

- القاهرة 31 - 15

- العاصمة الإدارية 31 - 15

- أكتوبر 32 - 15

- بنها 31 - 15

- دمنهور 30 - 15

- وادي النطرون 30 - 14

- كفر الشيخ 30 - 15

- المنصورة 31 - 15

- الزقازيق 31 - 15

- شبين الكوم 31 - 15

- طنطا 30 - 15

- دمياط 28 - 14

- بورسعيد 26 - 14

- الإسماعيلية 32 - 13

- السويس 31 - 13

- العريش 28 - 14

- رفح 28 - 13

- رأس سدر 31 - 14

- نخل 29 - 08

- كاترين 24 - 06

- الطور 28 - 16

- طابا 28 - 14

- شرم الشيخ 31 - 16

- الإسكندرية 30 - 14

- العلمين الجديدة 30 - 13

- مطروح 28 - 13

- السلوم 29 - 13

- سيوة 30 - 12

- رأس غارب 29 - 14

- الغردقة 30 - 16

- سفاجا 29 - 15

- مرسى علم30 - 16

- شلاتين 30 - 18

- حلايب 26 - 17

- أبو رماد 27 - 16

- رأس حدربة 28 - 17

- الفيوم 32 - 13

- بني سويف 32 - 12

- المنيا 31 - 12

- أسيوط 31 - 13

- سوهاج 31 - 13

- قنا 33 - 15

- الأقصر 33 - 16

- أسوان 33 - 16

- الوادي الجديد 31 - 14

- أبو سمبل 31 - 16