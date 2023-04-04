ارتفاع درجات الحرارة بالمحافظات وتحذير لمرضى حساسية الصدر بسبب الرياح

يسو طقس اليوم ارتفاع درجات الحرارة بالمحافظات، فيما وجهت هيئة الأرصاد الجوية عدة تحذيرات لمرضى الجيوب الأنفية والحساسية من التعرض للهواء لفترات طويلة خلال هبوب الرياح، كما وجهت نصائح للسائقين على الطرق السريعة والمكشوفة بتقليل السرعة والحذر أثناء القيادة.

وتستعرض «الوطن» أماكن ارتفاع درجات الحرارة بالمحافظات اليوم، والظواهر الجوية التي تضرب المدن والقرى في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

ارتفاع درجات الحرارة بالمحافظات اليوم

وتشهد العديد من المناطق ارتفاع درجات الحرارة بالمحافظات اليوم، حيث تصل العظمى إلى 34 درجة في محافظات جنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم وغدًا في المحافظات

وتشهد حالة الطقس اليوم وغدًا في المحافظات، ارتفاع درجات الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد، بينما يسود طقس دافئ في السواحل الغربية، ويتحوّل إلى بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة في المحافظات اليوم

وفيما يخص درجات الحرارة بالمحافظات اليوم فإنّها جاءت كالتالي بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس اليوم في مصر:

درجات الحرارة اليوم في القاهرة الكبرى: يسود طقس مشمس على مدار اليوم، حيث تسجل درجة العظمى 31 والصغرى 17، فيما تنشط حركة الرياح النشطة والتي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة حيث تبلغ سرعتها 36 كيلو مترًا في الساعة.

درجات الحرارة اليوم في محافظات الوجه البحري ومدن القناة: يسود طقس مشمس، بينما تسجل درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 17، كما تنشط حركة الرياح التي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وتبلغ سرعها 34 كيلو مترًا في الساعة مسببةً عواصف ترابية.

درجات الحرارة اليوم في السواحل الشمالية الغربية: يسود طقس غائم جزئيًا، بينما تسجل درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15، وتنشط حركة الرياح التي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وتبلغ سرعتها 38 كيلو مترًا في الساعة.

درجات الحرارة اليوم في السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء: يسود طقس غائم جزئيًا، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 15، وتنشط حركة الرياح التي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

درجات الحرارة اليوم جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: يسود طقس مشمس، وتسجل درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 17، بينما تشهد اعتدال حركة الرياح حيث تبلغ سرعتها 28 كيلو مترًا في الساعة.

درجات الحرارة اليوم في محافظات شمال الصعيد: يسود طقس مشمس، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 16، وتنشط حركة الرياح التي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وتبلغ سرعتها محو 36 كيلو مترًا في الساعة.

درجات الحرارة اليوم في جنوب الصعيد.. يسود طقس مشمس، وتسجل درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 19، وسط اعتدال حركة الرياح التي تبلغ سرعتها 20 كم/ س.