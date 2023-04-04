حالة الطقس غدا الأربعاء.. مائل للحرارة نهارا بارد ليلا والقاهرة 26 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، تفاصيل حالة الطقس غدًا الأربعاء، إذا يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

وأضاف خبراء الأرصاد، أن حالة الطقس غدا مائلة للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الطقس غدا في القاهرة

وتوقع خبراء الأرصاد، أنَّ تكون حالة الطقس ليلًا باردة على أغلب الأنحاء، كما تتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، وتصل نسبة الرطوبة 70% على القاهرة الكبرى و75 على الوجه البحري.

درجات الحرارة غدا

- القاهرة 26 - 15

- العاصمة الإدارية 26 - 15

- أكتوبر 27 - 16

- بنها 26 - 15

الطقس غدا في دمنهور

- دمنهور 25 - 16

- وادي النطرون 26 - 16

- كفر الشيخ 26 - 16

- المنصورة 26 - 16

- الزقازيق 27 - 16

- شبين الكوم 27 - 16

- طنطا 26 - 16

- دمياط 21 - 15

- بورسعيد 22 - 16

- الإسماعيلية 27 - 14

- السويس 26 - 15

حالة الطقس في سيناء

- العريش 24 - 15

- رفح 23 - 15

- رأس سدر 28 - 16

- نخل 25 - 10

- كاترين 23 - 08

- الطور 28 - 16

- طابا 28 - 15

حالة الطقس على السواحل

- شرم الشيخ 30 - 17

- الإسكندرية 23 - 13

- العلمين الجديدة 22 - 14

- مطروح 21 - 16

- السلوم 22 - 13

- سيوة 25 - 14

- رأس غارب 28 - 16

- الغردقة 31 - 17

- سفاجا 27 - 16

- مرسى علم 30 - 18

- شلاتين 31 - 17

- حلايب 27 - 16

- أبو رماد 30 - 15

- رأس حدربة 27 - 16

- الفيوم 27 - 16

حالة الطقس في الصعيد

- بني سويف 28 - 16

- المنيا 28 - 13

- أسيوط 29 - 513

- سوهاج 30 - 16

- قنا 33 - 15

- الأقصر 34 - 14

الطقس غدا في أسوان

- أسوان 35 - 18

- الوادي الجديد 32 - 17

- أبو سمبل 34 - 16