تدشين خط ساخن للإبلاغ عن نقص الأدوية.. خدمة جديدة لهيئة الدواء

أعلنت هيئة الدواء المصرية، تدشين خط ساخن للاستفسار عن نقص أحد الأدوية أو الاستفسار عن أماكن توافر الأدوية، وهو 15301، مشيرة إلى أنه يتم الرد على كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة بشكل عاجل وسريع، وذلك في إطار حرص هيئة الدواء على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2023.

الخط الساخن لهيئة الدواء للإبلاغ عن نقص الأدوية

وأصدرت هيئة الدواء تقريرا رسميا لها، وجهت فيه رسالة إلى مرضي الضغط وقالت قد تصبح أكثر عرضة لانخفاض ضغط الدم في أثناء فترات الصيام، لذلك قد يقرر طبيبك تقليل جرعة مدرات البول وأدوية ارتفاع ضغط الدم، ونصحت هيئة الدواء المواطنين خاصة مرضي الضغط بشرب كمية كافية من السوائل لتجنب الجفاف، وكذلك قياس ضغط الدم بانتظام لمتابعة تأثير الأدوية. ​

ارشادات لمرضى ضغط الدم

وقدمت هيئة الدواء مجموعة من التعليمات والإرشادات لمرضى ضغط الدم: وجاءت على النحو الت إلى:-

-تقليل كمية الصوديوم عن طريق تقليل كمية الملح المضاف للطعام، واستبداله بالتوابل والليمون

-وتجنب تناول المخللات، واللحوم، والأغذية المحفوظة بالأملاح.​

-اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات، خاصة الخضروات الورقية، مثل السبانخ.​

-التركيز على الأغذية الغنية بالألياف، مثل الحبوب الكاملة والخبز الأسمر والشوفان، وتجنب السكريات، والمشروبات الغازية. ​​

-تناول منتجات الألبان قليلة الدسم، أو خالية الدسم، وتجنب الجبن التي تحتوي على كمية كبيرة من الأملاح. ​​

-تجنب الأغذية الغنية بالدهون المشبعة، مثل اللحوم الحمراء والمقليات، والتركيز على الأغذية الغنية بالأوميجا 3، مثل الأسماك وزيت الزيتون​.​

-التركيز على مصادر البوتاسيوم، مثل الموز والمشمش والتمر؛ لما لها من دور كبير في تنظيم ضغط الدم.​-تجنب شرب مشروب مستخلص عرق السوس (5 جم أو أكثر) يوميا لعدة أسابيع؛ لأن ذلك قد يسبب ارتفاع ضغط الدم.​