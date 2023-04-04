«هيئة الدواء» تحذر مرضى ارتفاع ضغط الدم من تناول أدوية البرد

حذرت هيئة الدواء المصرية مريض الضغط المرتفع من استخدام بعض الأدوية، ونصحت الهيئة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بضرورة التوقف فورا عن علاج نزلات البرد والإنفلونزا، مشيرة إلى أنّ علاجات نزلات البرد والإنفلونونزا تعمل على ارتفاع ضغط الدم، لذلك على مريض الضغط المرتفع ضرورة تجنب الأدوية التي تحتوي على مزيلات الاحتقان، لاحتوائها على مواد مثل السودوإيفيدرين، المستخدم في تخفيف احتقان الأنف عن طريق تضييق الأوعية الدموية، وتقليل التورم في الأنف. ​

أدوية مزيلات الاحتقان

وأوضحت هيئة الدواء أن أدوية مزيلات الاحتقان تمنع علاج الضغط العالي من العمل بشكل صحيح، ونصحت مرضى ارتفاع ضغط الدم قبل الحصول على أي علاجات أو أدوية، بضرورة استشارة الطبيب المختص أو المشرف على الحالة، لتحديد العلاجات المناسبة في حال الإصابة بنزلات البرد أو غيرها، وتحديد الجرعات خاصة وأن كل حالة تختلف عن غيرها.

علاجات نزلات البرد

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة عن انتهاء ورشة العمل التي عقدت بهدف تدريب ممثلي الشركات البيطرية على استخدام المنصة الإلكترونية، لتسجيل المستحضرات البيطرية(Evers).

وأشارت إلى أنه تم تدريب ممثلي شركات تسجيل الأدوية البيطرية على الاستخدام الصحيح للمنصة الإلكترونية Evers، الخاصة بتسجيل المستحضرات البيطرية، والتعريف بالأخطاء الشائعة وكيفية تجنبها؛ لتيسير التواصل بين الإدارة العامة للمستحضرات البيطرية، والشركات العاملة في مجال الأدوية البيطرية، والإدارات ذات الصله بهيئة الدواء المصرية، وإسراع إجراءات تسجيل مستحضرات بيطرية اَمنه، وفعالة، وعالية الجودة.