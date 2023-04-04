أفضل وقت للحصول على علاج الضغط في رمضان.. هيئة الدواء توضح

حددت هيئة الدواء المصرية، توقيت الحصول على علاج الضغط خلال شهر رمضان، وقالت هيئة الدواء في تقرير رسمي لها أصدرته منذ قليل، أن مرضي الضغط في رمضان يجب أن يحصلوا على الأدوية في توقيتها خلال شهر رمضان، مشيرة الى أهمية تحديد موعد ثابت للحصول على جرعة الدواء كل يوم.

وتابعت هيئة الدواء، خلال شهر رمضان: «لابد من استشارة الطبيب المعالج أو المشرف على الحالة لتعديل مواعيد الجرعات التي يتم الحصول عليها»، مشيرة إلى أنه حال الحصول على جرعة خلال اليوم لابد من تثبيت موعدها على الإفطار أو السحور.

أفضل وقت للحصول على علاج الضغط في رمضان

وأضافت هيئة الدواء في حال الحصول على جرعتين في اليوم الواحد، لابد من أن يكون ميعادهم واحدة مع وجبة الإفطار والأخرى مع وجبة السحور، وفيما يتعلق بأن يكون العلاج 3 مرات في اليوم فلابد أن يتم تعديل الجرعة إلى جرعتين في اليوم الواحد أو استخدام علاج آخر يكون مفعوله طويل وفقا لاستشارة الطبيب المشرف على الحالة.

نصائح لمرضى ارتفاع ضغط الدم في رمضان

وأوضحت هيئة الدواء، أنه يتم تناول الأدوية المدرة للبول عند الإفطار، وقدمت هيئة الدواء مجموعة من النصائح لمرضي ارتفاع ضغط الدم وجاءت على النحو التالي:

-تقليل كمية الصوديوم عن طريق تقليل كمية الملح المضاف للطعام، واستبداله بالتوابل والليمون

–تجنب تناول المخللات، واللحوم، والأغذية المحفوظة بالأملاح.​

-اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات، خاصة الخضروات الورقية، مثل السبانخ.​

-التركيز على الأغذية الغنية بالألياف، مثل الحبوب الكاملة والخبز الأسمر والشوفان، وتجنب السكريات، والمشروبات الغازية. ​​

-تناول منتجات الألبان قليلة الدسم، أو خالية الدسم، وتجنب الجبن التي تحتوي على كمية كبيرة من الأملاح. ​​

-تجنب الأغذية الغنية بالدهون المشبعة، مثل اللحوم الحمراء والمقليات، والتركيز على الأغذية الغنية بالأوميجا 3، مثل الأسماك وزيت الزيتون​.​

-التركيز على مصادر البوتاسيوم، مثل الموز والمشمش والتمر، لما لها من دور كبير في تنظيم ضغط الدم.​