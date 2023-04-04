أحمد فهيم: انتظروا مفاجآت غير متوقعة في جعفر العمدة.. والكوميديا بشخصية «سيد» غير مقصودة

استطاع الفنان أحمد فهيم، خلال الحلقات الأولى من مسلسلى «جعفر العمدة» و«عملة نادرة»، أن يحصل على إشادات كبيرة عن دوريه فى كلا العملين، عبر وسائل التواصل الاجتماعى، وذلك بعد تفاعلهم مع مشاهده بعد انتهاء كل حلقة من المسلسل.

ويُجسّد أحمد فهيم، خلال مسلسل «جعفر العمدة»، شخصية شقيق الفنان محمد رمضان، ويُدعى «سيد»، حيث إنه متزوج من جورى بكر، ولا يتمكن من الإنجاب منها، ويعانى الاثنان من مشكلات زوجية كثيرة، خلال أحداث العمل، بينما يُجسّد شخصية «عطايا أبوعصايا» خلال مسلسل «عملة نادرة».

أنا شاهد على رحلة نجاح محمد رمضان.. ووجودى على أفيش عمل فنى حلم وتحقق

من جانبه، عبّر الفنان أحمد فهيم عن سعادته البالغة، بسبب تلقيه الكثير من ردود الفعل عن دوره فى مسلسلى «جعفر العمدة» و«عملة نادرة»، مؤكداً أنه يحمد الله ويشكره على هذا النجاح، ويتمنى أن يكون عند حُسن ظن الجمهور بعد إشادتهم بأدائه فى الحلقات الأولى من العملين.

وأضاف أن الحلقات المقبلة من مسلسل «جعفر العمدة» ستشهد الكثير من المفاجآت، متمنياً أن يستمر العمل بنفس حالة النجاح التى حقّقها خلال الحلقات الأولى، مشيراً إلى أن جميع العاملين فى العمل قاموا ببذل جهود كبيرة، حتى يظهر العمل بهذا الشكل الرائع، مشيراً إلى أن هناك تحولات كثيرة سوف تشهدها شخصية «سيد» خلال الحلقات المقبلة.

وأوضح أن المخرج محمد سامى هو من قام بترشيحه للعمل، لذلك فقد كان متحمساً للغاية، ومُحملاً بمسئولية كبيرة فى الوقت ذاته، وقام بالاستعداد الجيّد لشخصيته فى مسلسل «جعفر العمدة»، من خلال خبراته الحياتية، وأنه أعجب بالسيناريو منذ قراءته للمرة الأولى، لأنه مكتوب بطريقة رائعة، وتركيبة الشخصيات جيدة، لافتاً إلى أن الكوميديا التى يُقدّمها خلال العمل غير مقصودة نهائياً.

وعن تعاونه مع الفنان محمد رمضان، مرة أخرى، قال أحمد فهيم: «محمد رمضان زميل كفاح ورفيق عمر، من زمان وأنا شاهد على رحلة نجاحه، حيث كان شاباً ناجحاً ومثابراً ومصمماً على تحقيق حلمه إلى أن نجح فى الوصول إليه، ولكنه سيستمر فى تحقيق الكثير من النجاحات، لأن أحلامه ليس لها سقف، متابعاً: الكيمياء اللى بينا والروح الحلوة واضحة بشكل كبير، وباشكره على كل حاجة، وعلى تواضعه مع جميع الممثلين».

وأشار إلى أنه منذ أكثر من 30 عاماً يحلم بأن يكون له كرفان وأفيش وأوضة خاصة به، فى لوكيشنات الأعمال الفنية، وأنه فور رؤيته للأفيش الخاص به فى «جعفر العمدة» فرح كثيراً، مشيراً إلى أن شخصيته فى العمل كانت صعبة، بالإضافة إلى مشاهد الأكشن التى تشهدها الأحداث، وأنه اشتغل عليها جيداً.

وعن مشاركته فى مسلسل «عملة نادرة»، قال أحمد فهيم: «أول مرة أشتغل مع المخرج الكبير ماندو العدل، وأتشرف بالعمل معه، بالإضافة للمشاركة فى عمل من بطولة نيللى كريم، فهى حاجة أتشرف بها، والحقيقة أن شخصيتى فى العمل قوية ومتسرعة، ولديها دافع للانتقام، وانا استعددت جيداً للشخصية الصعيدية، وحضّرت لها تحضيراً خاصاً».

وأضاف أنه كان سعيداً بالتعاون مجدداً مع النجم الكبير كمال أبورية، لأنه فنان كبير وقدير، وتعلم منه الكثير، ولا يبخل على أى ممثل بمعلومة.