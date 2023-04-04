شقيقة جعفر العمدة تلفت الانتباه في المسلسل.. هل لها علاقة بخطف سيف؟

لفتت الفنانة الشابة دعاء حكم الانتباه خلال الحلقات السابقة من مسلسل جعفر العمدة لـ محمد رمضان، والذى يحقق نجاحات كبيرة منذ بداية شهر رمضان، إذ تجسد دعاء خلال الأحداث شخصية صباح شقيقة جعفر ومتزوجة من ابن خالها نعيم (عصام السقا) وتعيش في الحارة بجانب عائلتها وظهرت دعاء في الحلقات الأولى بشخصية هادئة وتعيش حياة مستقرة مع زوجها وأبنائها.

ومع استمرار عرض حلقات مسلسل جعفر العمدة بدأ جمهور السوشيال ميديا يضع صباح (دعاء حكم) وزوجها نعيم في قائمة المشتبه بهم في خطف ابن جعفر العمدة في ظل وجود دوافع بالنسبة للثنائي من أجل عدم وجود أبناء لجعفر في حين يرى البعض أنها ستظل الشخصية الطيبة والمسالمة في عائلة جعفر العمدة والتي تربطها علاقة جيدة مع زوجات جعفر وباقي الأسرة وهو ما ستكشفه الحلقات المقبلة.

مواعيد مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة يعرض يومياً في شهر رمضان بشكل حصري على قناة dmc الساعة 10.15 مساءً والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، كما تعرض على قناة dmc دراما الساعة 6.15 مساءً والاعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الساعة 6.20 مساءً.

أبطال مسلسل جعفر العمدة لـ محمد رمضان

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، ومي كساب، ومنة فضالي، وأحمد داش، ومنذر رياحنة، وعصام السقا، وفريدة سيف النصر، ومجدي بدر، وأحمد فهيم، وفتوح أحمد سلوى عثمان، وفريدة سيف النصر، وجوري بكر، وطارق النهري، وأحمد عبدالله، وإحسان الترك وضيف الشرف بيومي فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.