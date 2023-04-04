جريمة بعد الإفطار في إمبابة.. مقتل «أحمد» أثناء نقل «العزال» بـ4 طعنات

بعد الإفطار بساعات قليلة، حدثت جريمة قتل في إمبابة راح ضحيتها شاب في العقد الثالث من العمر يدعى «أحمد.م» بعد أن تلقى 4 طعنات في صدره من شاب يسكن في العقار الذي تقيم فيه شقيقة المجني عليه، وتبين من تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم تربص بالمجني عليه خلال نقل «العزال» الخاص بمنزل شقيقته من عقار بمنطقة إمبابة الأسبوع الماضي.

تجديد حبس المتهم 15 يومًا والتحفظ على السكين

اعترف المتهم خلال جلسة تجديد حبسه أمام النيابة العامة، ظهر اليوم، بتفاصيل الجريمة بعد أن نسبت إليه النيابة تهمة القتل العمد وجددت حبسه لمدة 15 يومًا، وأجرى المتهم تمثيلًا لجريمته في حضور النيابة العامة، وقال إن المجني عليه اعتدى عليه بالسباب والشتائم أمام الجيران بزعم أن المتهم يفتعل المشكلات مع شقيقة المجني عليه، وأن الخلافات تطورت بينهما فأمسك المتهم سكينًا وسدد بها عدة طعنات أودت بحياة الضحية في الحال، وقررت النيابة التحفظ على السكين وأرسل للأدلة الجنائية لفحصه.

قانوني يشرح عقوبة القتل العمد

قال الخبير القانوني عبد الله محمد عبد الله المحامي بالنقض إن عقوبة المتهم بقتل شاب في إمبابة عمدًا وفق ما انتهت إليه النيابة العامة ووفق قانون العقوبات هي الإعدام شنقًا:«تقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة».