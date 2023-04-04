الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا بالمحافظات.. 3 ظواهر جوية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا في المحافظات والظواهر الجوية المتوقعة، إذ تشير التوقعات إلى تعرض البلاد إلى 3 ظواهر جوية وهى نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة، تكون الشبورة المائية على الطرق، الغيوم الجزئية.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس غدا في المحافظات نظراً لتكون الشبورة الكثيفة علي الطرق الأمر الذي يؤدي إلى حجب الرؤية الأفقية أحيانا، إضافة إلى الأتربة العالقة إثر نشاط الرياح، مناشدة سائقي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة.

وطالبت مرضى حساسية الصدر والربو، والجيوب الأنفية، وكبار السن، بالبقاء في المنزل وعدم الخروج لأنشطتهم اليومية، بسبب هبوب الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

الظواهر الجوية بحالة الطقس غدا في المحافظات

وأوضح البيان تعرض محافظات القاهرة الكبرى إلى طقس معتدل الحرارة نهاراً دافئ ليلاً وسجلت العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة وطقس غائم جزئيا وبلغت سرعة الرياح 28 كليو متر في الساعة.

وتتكون الشبورة المائية على الطرق الرئيسية في محافظات السواحل الشمالية الغربية و الوجه البحري، مع طقس غائم جزئيا وسجلت العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة.

وسجلت العظمى في محافظات السواحل الشمالية الشرقية 23 درجة والصغرى 13 درجة وبلغت سرعة الرياح 24 كيلو متر في الساعة مع تكون الشبورة المائية.

تكون الشبورة المائية على المحافظات

وتنعدم فرص تكون الشبورة المائية على محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، كما يسود طقس مشمس نهاراً معتدل الحرارة بارد ليلاً، و تنشط سرعة الرياح في جنوب سيناء إذ سجلت سرعتها 36 كيلو متر في الساعة .

وسجلت العظمى في جنوب الصعيد 33 درجة والصغرى 17 درجة، و العظمى شمال الصعيد33 درجة والصغرى 17 درجة