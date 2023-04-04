محافظ البحر الأحمر يتناول الإفطار على مائدة رحمن ينظمها قبطي سنويا بالغردقة

تناول اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، طعام الإفطار، اليوم الثلاثاء، على مائدة رحمن مع الأهالي، يقيمها رجل أعمال قبطي يدعى محارب عجايبي بمدينة الغردقة للصائمين المسلمين، حيث فاجأ محافظ البحر الأحمر المواطنين على مائدة الإفطار قبل أذان المغرب بدقائق لتناول الإفطار معهم.

محافظ البحر الأحمر يتناول الإفطار مع المواطنين

وأثناء تناول الإفطار، وجه اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الشكر لـ محارب عجايبي، لحرصه واستمراره في إقامة مائدة إفطار سنويا في شهر رمضان بمدينة الغردقة، معربا له عن خالص تقديره على هذه اللفتة التي تجسد المعنى الحقيقي للوحدة الوطنية وتبرهن على أن المصريين جسد واحد.

أعياد المصريين واحدة

وأشار المحافظ إلى أن هناك شواهد عديدة أثبتت نجاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، في أن يكون الأقباط والمسلمون روحا واحدة، فقد أصبحت الأعياد المسيحية كما الأعياد الإسلامية، ومشاركة الرئيس بنفسه في مختلف أعياد المصريين مسلمين ومسيحيين، وكما نشارك الإخوة الأقباط أعيادهم فإنهم يشاركوننا أعيادنا، وكل ذلك يؤكد أن المصريين في رباط إلى يوم الدين، كما أن فعل الخير هو أمر أوصت به كل الأديان.

فرحة المواطنين بمحافظ البحر الأحمر

وسادت حالة من الفرحة والترحيب من قبل المواطنين، لحرص محافظ البحر الأحمر على تناول الإفطار وتبادل الحديث معهم، والتقط عدد منهم صورا تذكارية مع المحافظ، وقال بعضهم: «بنشكر إخوتنا الأقباط، واحنا كلنا واحد نشاركهم مناسباتهم ويشاركونا في مناسباتنا، وربنا يحفظ مصر ويديم بيننا التسامح والمحبة والسلام».

من جانبه، وجه محارب عجايبي، الشكر لمحافظ البحر الأحمر على هذه اللفتة الكريمة، واختياره مائدة الإفطار التي يقيمها، قائلاً «أحلى ما في هذه اللفتة أنها جاءت بشكل مفاجئ، ومن المسئول الأول عن المحافظة، لتبرهن على روح المحبة والتسامح وتشجيع الدولة ودعمها لكل ما يصب في صالح الوحدة الوطنية».