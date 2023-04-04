أسعار فسيخ شم النسيم 2023 بأسواق الغردقة.. يبدأ من 100 جنيه للكيلو

تستعد مدينة الغردقة للاحتفال بشم النسيم 2023، حيث يتوافد آلاف الزائرين على الشواطي في ذلك اليوم، ويزداد الطلب على الفسيخ والذي يعتبر الأكلة المفضلة لدى المصريين في شم النسيم.

وتستعرض «الوطن» أنواع وأسعار الفسيخ في أسواق الغردقة، تزامنا مع اقتراب الاحتفال بعيد شم النسيم.

أسعار الفسيخ بأسواق الغردقة

وقال محمد عبده، أحد أقدم بائعي الفسيخ في الغردقة، إن أكثر أنواع الفسيخ المتداولة بأسواق الغردقة والتي تلقى إقبالا كبيرا من المواطنين في شم النسيم، هي البوري السردين والملوحة الرايا.

وأضاف أن سعر كيلو الفسيخ البوري 220 جنيها، وسعر كيلو الفسيخ السردين الحجم المتوسط 100 جنيه، و140 جنيها للحجم الكبير، وسعر كيلو الملوحة الرايا 160 جنيها للكيلو.

حملات على محلات الفسيخ بالغردقة

وبالتزامن مع الاستعداد لشم النسيم، شنت أجهزة مدينة الغردقة، حملات على منافذ ومحلات بيع الفسيخ، بالتنسيق مع إدارة البيئة والتموين والصحة والطب البيطري للمرور على المحلات، وضبط أي أنواع من الفسيخ غير مدون عليها بيانات أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، أو بها أي تغير في خواصها الطبيعية، ما قد يؤثر على صحة المواطنين.