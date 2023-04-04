انطلاق شعلة أولمبياد المحافظات الحدودية من البحر الأحمر

انطلقت شعلة الأولمبياد المحافظات الحدودية في نسختها الرابعة مساء اليوم الثلاثاء، بمقر ديوان عام محافظة البحر الأحمر، بمشاركة عدد من طلاب المدارس وطلاب جامعة جنوب الوادي، ولاعبي مراكز الشباب للمرحلة السنية من 15 إلى 23 سنة.

جاء ذلك بحضور حسن خلف وكيل وزارة الشباب والرياضة، واللواء محمد بنداري سكرتير عام المحافظة، وممدوح خليفة وكيل الرياضة، والدكتور أسامة عمارة عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالغردقة فرع جامعة جنوب الوادي، وهشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر وعدد من القيادات التنفيذية بالبحر الأحمر.

تصعيد الفائزين في الأولمبياد

وكشف حسن خلف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر في بيان صحفي، أن الفائزين من هذه المرحلة سيتم تصعيدهم إلى المرحلة الختامية والتي سيجري تنفيذها في محافظة مرسى مطروح خلال الفترة من السابع والعشرين من شهر أبريل الجاري، وحتى الثاني من شهر مايو المقبل بمشاركة المحافظات الحدودية الستة على مستوى الجمهورية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.