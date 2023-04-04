سائحة أوكرانية تعيش أجواء رمضان في الغردقة.. «بتعمل محشي وملوخية»

تعيش في الغردقة منذ سنوات، جعلتها مصرية الطباع، وعاشقة لكل ما هو مصري، ومتزوجة من مصري، وتعيش أجواء شهر رمضان الذي تنتظره كل عام، تحب وقت الإفطار في رمضان لتجهيز المائدة، فهي تبدع في عمل المحشي والملوخية الناشفة حتى أصبحت السائحة الأوكرانية مرجريتا مصرية خالصة.

مرجريتا سائحة أوكرانية في الغردقة

تقول مرجريتا في تصريحات لـ«الوطن»، إنها تحب مصر والمصريين وتعشق الغردقة، التي عاشت فيها نصف عمرها، وتفضلها عن الإقامة في بلدها أوكرانيا، التي تذهب إليها زيارة مرة كل سنة حيث تعيش مع زوجها المصري عماد الأدغم، الذي يعمل في الغردقة.

سائحة أوكرانية تشارك أجواء شهر رمضان

وتؤكد مرجريتا السائحة الأوكرانية أنها تحب أجواء شهر رمضان المبارك، وتنزل وقت الإفطار لتوزيع التمر والعصير على الصائمين في شوارع الغردقة، وتقوم أيضا بتوزع عنبر ومسك وعود على جيرانها في الشارع للمشاركتهم أجواء رمضان العطرة.

مرجريتا تبدع في عمل الملوخية والمحشي

فيما يقول زوجها عماد الأدغم، أن زوجته مرجريتا تبدع في إعداد مائدة إفطار، إذ تتفنن في صنع الملوخية وخاصة الملوخية الناشفة، والمحشي، والأرز المعمر، التي تعلمت طريقهة إعداده من عائلته في البلد، كما تعلمت طرق الحلويات الشرقية خاصة الكنافة البلدي والقطايف في شهر رمضان الكريم، لافتًا إلى أن زوجته تذهب إلى السوق وتتسوق بمفردها، فهي تحب التعامل مع المصريين، وتعشق الغردقة شوارعها وتعتبرها بلدها الثاني.