موعد إعادة مسلسل عملة نادرة على قناة cbc في رمضان 2023

بعد الأحداث الشيّقة التي شهدتها الحلقات السابقة من مسلسل عملة نادرة، يترقب المشاهدون موعد إعادة عرض مسلسل عملة نادرة، بعد تطور الأحداث، التي تدور في إطار اجتماعي تشويقي عن قضية الإرث ومنع السيدات من الحصول عليه.

موعد إعادة عرض مسلسل عملة نادرة على قناة cbc

خلال السطور التالية، نكشف موعد إعادة مسلسل عملة نادرة على قناة cbc، بطولة نيللي كريم، في تمام الساعة 1 صباحًا على قناة cbc، وذلك بعد موعد عرضة الأساسي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً يوميًا.

أحداث من مسلسل عملة نادرة

وتضمنت بداية حلقات مسلسل عملة نادرة على شاشة قناة cbc، بطولة نيللي كريم، وقوفها أمام حماها بعد وفاة زوجها، بسبب خلافاتهما على الميراث، الذي يقرر أن يحرمها منه شرط زواجها بـ«مسعود»، ووافقت نادرة على شرطه، لكنها تضع خطة أخرى في بالها، وتتوالى الأحداث المشوقة.

أبطال مسلسل عملة نادرة

مسلسل عملة نادرة، بطولة الفنانة نيللي كريم، وعدد من النجوم، أبرزهم، جمال سليمان، وأحمد عيد وكمال أبورية، ومحمد لطفي، وجومانا مراد، ونهى صالح، ندى موسى ورمزي العدل، وفريدة سيف النصر، ومريم الخشت، وكريم عبدالعاطي، وريم رؤوف، ومحمد فهيم، وعلي الطيب، وهشام عاشور.