مسلسل عملة نادرة الحلقة 14.. هل ستهرب نادرة وابنها من المنزل؟

بحماس شديد يحرص جمهور الفنانة نيللي كريم على متابعة أحداث الحلقة 14 من مسلسل عملة نادرة، الذي تخوض به السباق الرمضاني عبر قناة cbc، بعد الأحداث المشوقة التي انتهت بها الحلقة 13 وحل اللغز، إذ ظهرت نادرة برفقة نجلها تستقل سيارة مع شقيقها نبيل وبمساعدة دميانة، وظهر مسعود وهي تلفظ أنفاسها بسبب ما حدث.

موعد عرض مسلسل عملة نادرة على قناة cbc

ويعرض مسلسل عملة نادرة بطولة الفنانة نيللي كريم، جمال سليمان، وكمال أبورية، وأحمد عيد، وجومانا مراد، ومحمد لطفي، ورمزي العدل، وعدد آخر من الفنانين، في تمام الساعة 7.30 مساءً يوميًا على قناة cbc، وتأتي مواعيد الإعادة في تمام الساعة 1 صباحًا.

مسلسل عملة نادرة

وتمكن مسلسل عملة نادرة للفنانة نيللي كريم، تحقيق نجاحًا كبيرا بعد عرض الحلقات الأولى منذ بدء السباق الرمضاني 2023 على شاشة قناة cbc، ويرغب الجمهور في معرفة استكمال الأحداث التي تدور حول نادرة نيللي كريم وفكرة ميراث المرأة في الصعيد ومنعهنّ من الحصول عليه، إذ تتوالى الأحداث المشوقة.

أحداث من مسلسل عملة نادرة

وظهرت نادرة خلال الحلقات السابقة، وهي تحاول مواجهة والد زوجها الراحل، بسبب الخلافات العديدة على الميراث، كما شرط عليها الزواج من مسعود مقابل حصولها على الورث، ووضعت خطة أخرى في بالها، للهرب من المنزل.