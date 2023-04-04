موعد إعادة مسلسل عملة نادرة على قناة cbc في رمضان 2023

يرغب جزء كبير من جمهور الفنانة نيللي كريم، معرفة موعد إعادة عرض مسلسل عملة نادرة، الذي تدور أحداثه حول «نادرة» التي تقف في وجه والد زوجها الراحل لتحافظ على إرث نجلها، وتستمر الأحداث في إطار تشويقي عن قضية الإرث ومنع السيدات من الحصول على حقهنّ فيه.

موعد إعادة مسلسل عملة نادرة على قناة cbc

وحدد موعد إعادة مسلسل عملة نادرة بطولة الفنانه نيللي كريم، منذ بدء السباق الرمضاني في تمام الساعة 1 صباحًا على قناة cbc، بعد عرضه في موعده الأساسي في تمام الساعة 7:30 مساءً يوميًا على قناة cbc.

أحداث من مسلسل عملة نادرة

وكانت تضمنت الحلقات الأولى من المسلسل وجود «نادرة» نيللي كريم، وهي تحاول أن تقف في وجه والد زوجها للمحافظة على الإرث وحق ونجلها، لكن والد زوجها الراحل يوافق بشرط واحد وهو زواجها بابنه الأكبر، وتوافق لكنها تخطط لأشياء أخرى.

أبطال مسلسل عملة نادرة

ومسلسل عملة نادرة، بطولة الفنانة نيللي كريم، وعدد من النجوم أبرزهم جمال سليمان، وجومانا مراد، ومحمد لطفي، وندى موسى ورمزي العدل، وأحمد عيد، وكمال أبورية، ونهى صالح، وعلي الطيب، ومريم الخشت، وفريدة سيف النصر، وريم رؤوف، وكريم عبدالعاطي، ومحمد فهيم، وهشام عاشور.