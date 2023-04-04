بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل عملة نادرة للفنانة نيللي كريم، بعد عرض الحلقات الأولى له، منذ بدابة السباق الرمضاني 2023 على شاشة قناة cbc، مازال الجمهور يترقب معرفة موعد عرض مسلسل عملة نادرة على قناة cbc في رمضان 2023، لمتابعه واكتمال الأحداث التي تدور حول فكرة ميراث المرأة في الصعيد ومنعهنّ من الحصول عليه، إذ تتوالى الأحداث المشوقة، ما الذي ستفعله نادرة؟.

موعد عرض مسلسل عملة نادرة على قناة cbc في رمضان 2023

ويأتي عرض مسلسل عملة نادرة بطولة الفنانة نيللي كريم، تمام الساعة 7.30 مساءً يوميًا على قناة cbc، وتأتي مواعيد الإعادة في تمام الساعة 1 صباحًا.

أحداث من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم

وشهدت الحلقات الأولى من مسلسل عملة نادرة للفنانة نيللي كريم، أحداثًا مشوقة منذ بدء الحلقة الأولى بوقوفها أمام عبدالجبار والد زوجها الراحل، ومحاولتها في الحفاظ على ميراثها وابنها، لكنه رفض حصولها عليه إلا تحت شرط موافقتها على زواجها من مسعود، ويتشوق الجمهور لمعرفة الخطط التي وضعتها نادرة، بعد موافقتها على شرطه.

أبطال مسلسل عملة نادرة

مسلسل عملة نادرة، هو من بطولة الفنانة نيللي كريم، وعدد كبير من النجوم، جاء أبرزهم، جمال سليمان، ومحمد لطفي، وأحمد عيد، وكمال أبو رية، وجومانا مراد، ورمزي العدل، ومريم الخشت، وفريدة سيف النصر، ونهى صالح، وريم رؤوف، ومحمد فهيم، وندى موسى، وعلي الطيب، وهشام عاشور، وكريم عبدالعاطي.